Света, "Фактор-2", "Вирус" и "Краски" собрали несколько тысяч поклонников

13 июня 2023, 13:28, ИА Амител

Оксана Ковалевская, "Краски" / Фото: amic.ru

Более 2000 человек посетили концерт "Супердискотека 90-х", который прошел в развлекательном комплексе "Планета Ку" в минувшую субботу, 10 июня. Об этом amic.ru сообщили организаторы мероприятия.

Перед барнаульцами выступили:

Певица Света, которая открыла концерт. Гости пели и танцевали под "А, может, да", "Синеглазые дельфины", "Ты не мой", "Дорога в аэропорт". Группа "Фактор-2" зажгла толпу хитами "Красавица", "Война", "Класс, детка, класс" и, конечно, песней о девушке со свободными нравами, вокруг которой дурная слава. Группа "Вирус" привезла и старые добрые песни "Ты меня не ищи", "Ручки", "Попрошу тебя", "В стиле диско", а также новинку "Раз и навсегда". Завершила концерт бессменная вокалистка группы "Краски" Оксана Ковалевская. Она спела топовый "медляк" школьников начала 2000-х о старшем брате, любви к бандиту, который "не знает ничего", и о том, как она сегодня к маме приехала домой.

















Супердискотека 90-х / Фото: amic.ru

До и после выступления артистов на "Планете Ку" была ещё и дискотека под хиты 90-х. Организаторы говорят, что это пока самая масштабная вечеринка за всю историю комплекса. В июле там намерены повторить мероприятие и собрать ещё больше гостей, однако имена артистов пока не называют.

Как ранее сообщал amic.ru, в середине мая в развлекательном комплексе прошел концерт Ольги Бузовой. В этот вечер прокуратура и Роспотребнадзор замеряли уровень шума в домах Борзовой Заимки. Нарушений не выявили.

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