"Ну что, красавица": барнаульцы "отожгли" на выходных на супердискотеке 90-х
Света, "Фактор-2", "Вирус" и "Краски" собрали несколько тысяч поклонников
13 июня 2023, 13:28, ИА Амител
Более 2000 человек посетили концерт "Супердискотека 90-х", который прошел в развлекательном комплексе "Планета Ку" в минувшую субботу, 10 июня. Об этом amic.ru сообщили организаторы мероприятия.
Перед барнаульцами выступили:
- Певица Света, которая открыла концерт. Гости пели и танцевали под "А, может, да", "Синеглазые дельфины", "Ты не мой", "Дорога в аэропорт".
- Группа "Фактор-2" зажгла толпу хитами "Красавица", "Война", "Класс, детка, класс" и, конечно, песней о девушке со свободными нравами, вокруг которой дурная слава.
- Группа "Вирус" привезла и старые добрые песни "Ты меня не ищи", "Ручки", "Попрошу тебя", "В стиле диско", а также новинку "Раз и навсегда".
- Завершила концерт бессменная вокалистка группы "Краски" Оксана Ковалевская. Она спела топовый "медляк" школьников начала 2000-х о старшем брате, любви к бандиту, который "не знает ничего", и о том, как она сегодня к маме приехала домой.
До и после выступления артистов на "Планете Ку" была ещё и дискотека под хиты 90-х. Организаторы говорят, что это пока самая масштабная вечеринка за всю историю комплекса. В июле там намерены повторить мероприятие и собрать ещё больше гостей, однако имена артистов пока не называют.
Как ранее сообщал amic.ru, в середине мая в развлекательном комплексе прошел концерт Ольги Бузовой. В этот вечер прокуратура и Роспотребнадзор замеряли уровень шума в домах Борзовой Заимки. Нарушений не выявили.
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