Нутрициолог назвала полезные качества окрошки
При определённом приготовлении её можно считать блюдом здорового питания
28 мая 2023, 18:15, ИА Амител
Фото: KamranAydinov / Freepik
Нутрициолог Ольга Тонкова-Кузнецова рассказала о том, чем полезна популярная в летнее время окрошка. Её слова передаёт агентство "Прайм".
Она отметила, что у ВОЗ есть рекомендации по количеству употребления овощей и фруктов в день. Учитывая то, что окрошка почти полностью состоит из овощей, одна порция её позволяет приблизиться к суточной норме.
Также специалист добавила, что в окрошке содержится много зелени, наполненной полезными веществами и антиоксидантами.
Тонкова-Кузнецова порекомендовала готовить окрошку с варёным мясом птицы. В этом случае её можно считать блюдом для здорового питания.
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нее, с мясом копчёного сазана килограмм на 8-10, самое то проверенно.
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