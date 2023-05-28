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Нутрициолог назвала полезные качества окрошки

При определённом приготовлении её можно считать блюдом здорового питания

28 мая 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: KamranAydinov / Freepik
Фото: KamranAydinov / Freepik

Нутрициолог Ольга Тонкова-Кузнецова рассказала о том, чем полезна популярная в летнее время окрошка. Её слова передаёт агентство "Прайм".

Она отметила, что у ВОЗ есть рекомендации по количеству употребления овощей и фруктов в день. Учитывая то, что окрошка почти полностью состоит из овощей, одна порция её позволяет приблизиться к суточной норме.

Также специалист добавила, что в окрошке содержится много зелени, наполненной полезными веществами и антиоксидантами.

Тонкова-Кузнецова порекомендовала готовить окрошку с варёным мясом птицы. В этом случае её можно считать блюдом для здорового питания.

Здоровье

Комментарии 2

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Гость

18:45:49 28-05-2023

нее, с мясом копчёного сазана килограмм на 8-10, самое то проверенно.

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Гость

23:47:17 28-05-2023

С девушкой развёл нас * Разный взгляд на мир * Квас я лью в окрошку * А она кефир

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