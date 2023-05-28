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Учёные назвали продукт, который положительно влияет на кишечник

Исследование показало сразу несколько положительных факторов его употребления

28 мая 2023, 13:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Употребление винограда улучшает микробиом кишечника и оказывает положительное влияние на состояние здоровья. Об этом сообщает Scientific Reports со ссылкой на исследование учёных Западной Новой Англии.

В эксперименте участвовали 29 мужчин и женщин разного возраста. На две недели их попросили ограничить свой рацион, а затем две недели есть виноград.

Оказалось, что три порции винограда в день могут изменить микробиом кишечника, что оказывает положительное влияние на сердце, мозг, кожу, толстую кишку и общее состояние.

Здоровье

Комментарии 1

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Гость

14:44:10 28-05-2023

А еще фасоль, бобы, финики, апельсины, мандарины, грейпфрукт, манго, киви, помидоры, огурцы, яблоки, груши, земляника, малина, жимолость, облепиха, свекла, морковка, капуста и т.д.

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