Учёные назвали продукт, который положительно влияет на кишечник
Исследование показало сразу несколько положительных факторов его употребления
28 мая 2023, 13:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Употребление винограда улучшает микробиом кишечника и оказывает положительное влияние на состояние здоровья. Об этом сообщает Scientific Reports со ссылкой на исследование учёных Западной Новой Англии.
В эксперименте участвовали 29 мужчин и женщин разного возраста. На две недели их попросили ограничить свой рацион, а затем две недели есть виноград.
Оказалось, что три порции винограда в день могут изменить микробиом кишечника, что оказывает положительное влияние на сердце, мозг, кожу, толстую кишку и общее состояние.
14:44:10 28-05-2023
А еще фасоль, бобы, финики, апельсины, мандарины, грейпфрукт, манго, киви, помидоры, огурцы, яблоки, груши, земляника, малина, жимолость, облепиха, свекла, морковка, капуста и т.д.