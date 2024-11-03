Нутрициолог перечислила способы снизить уровень холестерина

Один из них — почаще двигаться и есть побольше овощей

03 ноября 2024, 17:03, ИА Амител

Морковь / Фото: Jonathan Pielmayer / unsplash.com

Повышенный уровень холестерина может вызвать проблемы со здоровьем, поэтому для его понижения нужно изменить питание. Об этом "Ленте.ру" рассказала нутрициолог Ирина Меркулова.

Специалист посоветовала сократить потребление животного жира, сахара, жареного и полуфабрикатов, а также увеличить количество овощей и клетчатки. При этом полностью исключать жирное не стоит, так как печень начнет еще больше его синтезировать и уровень холестерина только вырастет.

Также важно заниматься физической активностью: даже простые нагрузки вроде ходьбы по лестнице вместо лифта и пешие прогулки могут помочь поддерживать уровень холестерина в норме.