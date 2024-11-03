Нутрициолог перечислила способы снизить уровень холестерина
Один из них — почаще двигаться и есть побольше овощей
03 ноября 2024, 17:03, ИА Амител
Повышенный уровень холестерина может вызвать проблемы со здоровьем, поэтому для его понижения нужно изменить питание. Об этом "Ленте.ру" рассказала нутрициолог Ирина Меркулова.
Специалист посоветовала сократить потребление животного жира, сахара, жареного и полуфабрикатов, а также увеличить количество овощей и клетчатки. При этом полностью исключать жирное не стоит, так как печень начнет еще больше его синтезировать и уровень холестерина только вырастет.
Также важно заниматься физической активностью: даже простые нагрузки вроде ходьбы по лестнице вместо лифта и пешие прогулки могут помочь поддерживать уровень холестерина в норме.
18:13:55 03-11-2024
Китайский ферментированный чай Пуэр шибко хорошо помогает снизить этот холестерин
01:47:26 04-11-2024
Бдыщ... (18:13:55 03-11-2024) Китайский ферментированный чай Пуэр шибко хорошо помогает сн... Дополнительно он резко повышает давление.
09:47:47 05-11-2024
с животного жира все переходим на растительный. а потом вообще откажемся