Нутрициолог призвала россиян не злоупотреблять соками и смузи
Оптимально пить эти напитки в умеренных количествах и сочетать с другими продуктами
16 ноября 2024, 15:59, ИА Амител
Смузи / Фото: Francesca Hotchin / unsplash.com
Свежевыжатые соки и смузи популярны благодаря своей способности насыщать организм витаминами, но у таких напитков есть и минусы. Об этом в беседе с "Лентой.ру" сказала тренер-нутрициолог Светлана Синиченко.
Она отметила, что фрукты и овощи богаты полезными веществами. Но в свежевыжатых соках много сахара, а он может повысить уровень глюкозы в крови.
Кроме того, чрезмерное употребление соков и смузи вместо полноценной пищи может привести к дефициту жиров и белков.
Синиченко рекомендует пить соки и смузи в умеренных количествах и сочетать их с другими продуктами для сбалансированного питания.
16:18:57 16-11-2024
Смузи бич нашего времени, нужны какие-то законодательные инициативы
17:59:18 16-11-2024
В отличие от диетологии, нутрициология не занимается изучением и подбором питания для сохранения здоровья при различных патологиях, а также отличается комплексным подходом к изучению проблемы питания
14:30:59 17-11-2024
Олег (17:59:18 16-11-2024) В отличие от диетологии, нутрициология не занимается изучени...
Это та же самая фигня, как, например, НЛП