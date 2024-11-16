Нутрициолог призвала россиян не злоупотреблять соками и смузи

Оптимально пить эти напитки в умеренных количествах и сочетать с другими продуктами

16 ноября 2024, 15:59, ИА Амител

Смузи / Фото: Francesca Hotchin / unsplash.com

Свежевыжатые соки и смузи популярны благодаря своей способности насыщать организм витаминами, но у таких напитков есть и минусы. Об этом в беседе с "Лентой.ру" сказала тренер-нутрициолог Светлана Синиченко.

Она отметила, что фрукты и овощи богаты полезными веществами. Но в свежевыжатых соках много сахара, а он может повысить уровень глюкозы в крови.

Кроме того, чрезмерное употребление соков и смузи вместо полноценной пищи может привести к дефициту жиров и белков.

Синиченко рекомендует пить соки и смузи в умеренных количествах и сочетать их с другими продуктами для сбалансированного питания.