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Нутрициолог призвала россиян не злоупотреблять соками и смузи

Оптимально пить эти напитки в умеренных количествах и сочетать с другими продуктами

16 ноября 2024, 15:59, ИА Амител

Смузи / Фото: Francesca Hotchin / unsplash.com
Смузи / Фото: Francesca Hotchin / unsplash.com

Свежевыжатые соки и смузи популярны благодаря своей способности насыщать организм витаминами, но у таких напитков есть и минусы. Об этом в беседе с "Лентой.ру" сказала тренер-нутрициолог Светлана Синиченко.

Она отметила, что фрукты и овощи богаты полезными веществами. Но в свежевыжатых соках много сахара, а он может повысить уровень глюкозы в крови.

Кроме того, чрезмерное употребление соков и смузи вместо полноценной пищи может привести к дефициту жиров и белков.

Синиченко рекомендует пить соки и смузи в умеренных количествах и сочетать их с другими продуктами для сбалансированного питания.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 3

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Гость

16:18:57 16-11-2024

Смузи бич нашего времени, нужны какие-то законодательные инициативы

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Олег

17:59:18 16-11-2024

В отличие от диетологии, нутрициология не занимается изучением и подбором питания для сохранения здоровья при различных патологиях, а также отличается комплексным подходом к изучению проблемы питания

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Гость

14:30:59 17-11-2024

Олег (17:59:18 16-11-2024) В отличие от диетологии, нутрициология не занимается изучени...
Это та же самая фигня, как, например, НЛП

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