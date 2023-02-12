Нутрициолог рассказал, почему опасно есть бананы натощак

Он отметил, что полезный фрукт в некоторых случаях может навредить

12 февраля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Нутрициолог Игорь Строков рассказал о том, что полезные бананы в некоторых случаях могут навредить здоровью. Его слова передаёт "Медик Форум".

"Насыщенные минералами, витаминами и клетчаткой бананы обладают неоспоримой пользой для здоровья. Однако употребление его натощак может нарушить кислотно-щелочной баланс и вызвать больше проблем", – сказал специалист.

Строков отметил, что приём бананов натощак повысит щелочность крови.