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Нутрициолог рассказал, почему опасно есть бананы натощак

Он отметил, что полезный фрукт в некоторых случаях может навредить

12 февраля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Нутрициолог Игорь Строков рассказал о том, что полезные бананы в некоторых случаях могут навредить здоровью. Его слова передаёт "Медик Форум".

"Насыщенные минералами, витаминами и клетчаткой бананы обладают неоспоримой пользой для здоровья. Однако употребление его натощак может нарушить кислотно-щелочной баланс и вызвать больше проблем", – сказал специалист.

Строков отметил, что приём бананов натощак повысит щелочность крови.

Комментарии 2

  • я бы с удовольствием ела огурцы, но приходится есть бананы, которые дешевле местных огурцов почти в четыре раза
    12 февраля, Гость   Ответить
  • У большинства сегодня организм закислен, проблема как раз в том как ощелочить. А бананы намного приятней употреблять чем петрушку и кинзу)
    13 февраля, Гость   Ответить
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