Нужен экзамен по физкультуре. Педагог из Барнаула о работе с современными детьми
Как совместить физкультуру, физику и найти подход к школьникам, которые тяжело идут на контакт
05 октября 2023, 09:45, ИА Амител
Учитель – это актер, музыкант, режиссер и еще много кто в одном человеке. Сегодня, 5 октября, когда в России чествуют самых главных людей – педагогов, – в "Переговорке" на amic.ru в гостях дважды учитель года Алтая Данил Белов, преподаватель физической культуры лицея № 73 города Барнаула. Кстати, он не любит, когда его называют физруком. По словам Данила, главное слово в названии его предмета – именно культура.
Поговорили о том, почему в школе так мало учителей-мужчин (зарплаты тут хорошие, утверждает Данил), сравнили советскую и современную школы. Узнали, что все-таки хорошего в системе образования, которая выстроена в Алтайском крае.
Кто в "Переговорке"
Данил Белов – учитель физической культуры лицея № 73 г. Барнаула. Победитель конкурса "Учитель года Алтая".
Стаж работы педагогом 9 лет.
Лауреат муниципального этапа конкурса "Учитель года" в номинации "Педагогический дебют – 2015";
победитель муниципального этапа конкурса "Учитель года" в номинации "Педагогический дебют – 2016";
победитель муниципального этапа конкурса "Учитель года – 2023";
победитель регионального этапа конкурса "Учитель года Алтая – 2023";
финалист всероссийского конкурса "Учитель года России – 2023".
Возглавляет Ассоциацию молодых педагогов г. Барнаула.
01:25 "Просто на месте не сидится". О том, почему Данил Белов стал педагогом и как сумел дважды стать учителем года Алтая.
04:36 "Хотелось доказать, что физра – это сложный и многогранный предмет". О том, чем Белов отличается от других учителей физкультуры.
05:57 Почему учитель физической культуры – это не физрук. Белов объясняет, почему физика очень важна для физкультуры.
07:46 Белов считает, что необходимо вводить обязательный экзамен по физической культуре и объясняет, зачем он нужен.
10:34 Мужчин-учителей очень мало. Может быть, в этом секрет победы Белова на конкурсах?
11:40 "Я не скажу, что тут низкая зарплата". Почему мужчины не идут работать в школу?
13:40 "С каждым годом с детьми сложнее". Как увлечь современного ребенка учебой?
16:53 О том, чего не хватает системе образования Алтайского края, а чем можно гордиться. И почему наставничество – это очень важно.
20:54 Сравнили советскую и современную системы школьного образования.
23:08 А хотел бы Белов, чтобы его дети продолжили учительскую династию?
24:28 "Ощущение полета". С каким чувством Данил Белов едет на федеральный конкурс "Учитель года" (к сожалению, не стал победителем, – прим. ред.). И что в целом дает участие в таких проектах.
09:50:13 05-10-2023
Ага, еще по физкультуре экзаменов не хватало. Совсем с ума сошли.
09:54:35 05-10-2023
Всех физруков заставить сдать экзамен по математическому анализу и русскому языку. Меньше 90 баллов получил за каждый - гнать от детей :)
11:16:19 05-10-2023
Гость (09:54:35 05-10-2023) Всех физруков заставить сдать экзамен по математическому ана... Их самих заставить сдать экзамен по физкультуре и посмотреть на результат. А потом уже поговорить об экзамене: стоит ли оно того ..
11:29:13 05-10-2023
Гость (11:16:19 05-10-2023) Их самих заставить сдать экзамен по физкультуре и посмотреть... А вот, кстати, неплохо бы) А то люди, знакомые с проблемой, говорят - раньше, чтобы взяли учиться на физрука, нужно было иметь как минимум приличный разряд. А сейчас гребут всех, кого ни попадя.
11:42:56 05-10-2023
У меня дочь мастер спорта России. Вес 48 кг рост 165 см. Жмет штангу 60 кг. Подтягивается 30 раз. Ну не может она бегать 2 км на 5. Что делать? В Университете заставляют бегать. У нее сердце как у меня и как у супруги хватает от бега. Какие экзамены. Я сомневаюсь что учитель физкультуры ее подтянется хоть пару раз.
13:06:12 05-10-2023
В том виде, в котором физкультура в школе существует - это бред
14:18:49 05-10-2023
Данила с праздником! Идея с объяснением детям возможностей своего тела очень правильная. Понимая, как правильно дышать во время бега, как правильно прорабатывать мышцы, как растягивать связки, как правильно питаться, дети начнут осознанно подходить к занятиям.
14:52:46 05-10-2023
Сходите на турник и подтянитесь 10 раз. Потом может мозг работать будет.