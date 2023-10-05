Нужен экзамен по физкультуре. Педагог из Барнаула о работе с современными детьми

Как совместить физкультуру, физику и найти подход к школьникам, которые тяжело идут на контакт

05 октября 2023, 09:45, ИА Амител

Учитель – это актер, музыкант, режиссер и еще много кто в одном человеке. Сегодня, 5 октября, когда в России чествуют самых главных людей – педагогов, – в "Переговорке" на amic.ru в гостях дважды учитель года Алтая Данил Белов, преподаватель физической культуры лицея № 73 города Барнаула. Кстати, он не любит, когда его называют физруком. По словам Данила, главное слово в названии его предмета – именно культура.

Поговорили о том, почему в школе так мало учителей-мужчин (зарплаты тут хорошие, утверждает Данил), сравнили советскую и современную школы. Узнали, что все-таки хорошего в системе образования, которая выстроена в Алтайском крае.

Кто в "Переговорке"



Данил Белов – учитель физической культуры лицея № 73 г. Барнаула. Победитель конкурса "Учитель года Алтая".

Стаж работы педагогом 9 лет.

Лауреат муниципального этапа конкурса "Учитель года" в номинации "Педагогический дебют – 2015";

победитель муниципального этапа конкурса "Учитель года" в номинации "Педагогический дебют – 2016";

победитель муниципального этапа конкурса "Учитель года – 2023";

победитель регионального этапа конкурса "Учитель года Алтая – 2023";

финалист всероссийского конкурса "Учитель года России – 2023".

Возглавляет Ассоциацию молодых педагогов г. Барнаула.

01:25 "Просто на месте не сидится". О том, почему Данил Белов стал педагогом и как сумел дважды стать учителем года Алтая.

04:36 "Хотелось доказать, что физра – это сложный и многогранный предмет". О том, чем Белов отличается от других учителей физкультуры.

05:57 Почему учитель физической культуры – это не физрук. Белов объясняет, почему физика очень важна для физкультуры.

07:46 Белов считает, что необходимо вводить обязательный экзамен по физической культуре и объясняет, зачем он нужен.

10:34 Мужчин-учителей очень мало. Может быть, в этом секрет победы Белова на конкурсах?

11:40 "Я не скажу, что тут низкая зарплата". Почему мужчины не идут работать в школу?

13:40 "С каждым годом с детьми сложнее". Как увлечь современного ребенка учебой?

16:53 О том, чего не хватает системе образования Алтайского края, а чем можно гордиться. И почему наставничество – это очень важно.

20:54 Сравнили советскую и современную системы школьного образования.

23:08 А хотел бы Белов, чтобы его дети продолжили учительскую династию?

24:28 "Ощущение полета". С каким чувством Данил Белов едет на федеральный конкурс "Учитель года" (к сожалению, не стал победителем, – прим. ред.). И что в целом дает участие в таких проектах.