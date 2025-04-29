"Нужна настоящая денацификация". Медведев призвал искоренять нацизм по всей Европе

По мнению зампреда Совбеза, ЕС в ближайшие годы не сможет быть самостоятельным актором на геополитической арене

29 апреля 2025, 19:30, ИА Амител

Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время выступления с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".

"Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе как идеологию. И вести эту работу надо решительно, совместными действиями разных государств", – сказал он.

Также зампред Совбеза заявил, что Европа в ближайшие годы не сможет быть самостоятельным актором на геополитической арене, а Россия будет наблюдать за деградацией Евросоюза. Саму победу Москвы в спецоперации он назвал первым шагом к прочному миру в Европе и построению нового глобального мироустройства.