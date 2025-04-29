"Нужна настоящая денацификация". Медведев призвал искоренять нацизм по всей Европе
По мнению зампреда Совбеза, ЕС в ближайшие годы не сможет быть самостоятельным актором на геополитической арене
29 апреля 2025, 19:30, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время выступления с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".
"Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе как идеологию. И вести эту работу надо решительно, совместными действиями разных государств", – сказал он.
Также зампред Совбеза заявил, что Европа в ближайшие годы не сможет быть самостоятельным актором на геополитической арене, а Россия будет наблюдать за деградацией Евросоюза. Саму победу Москвы в спецоперации он назвал первым шагом к прочному миру в Европе и построению нового глобального мироустройства.
20:07:55 29-04-2025
Саму победу Москвы в спецоперации он назвал первым шагом к прочному миру в Европе и построению нового глобального мироустройства. - Мы чего-то не знаем?
20:10:22 29-04-2025
Странно
20:16:06 29-04-2025
Я- за!
21:15:48 29-04-2025
Сколько для этого понадобится корейцев?
21:53:30 29-04-2025
если мы сейчас дадим им передышку, то свои заводы они перепрофилируют на выпуск военной продукции.
можно кепать порше и тигуаны, а можно танки и ракеты.
про потасканую хахлушку, говорить смысла нет, она как та шалава на пьянке, в виде повода, чтобы межу реальными пацанами разборки начались.
я про настоящих врагов- франция и британия, это они гитлера создали и на нас натравили.
нет смысла играть с ними в их любимые вековые шахматы, куда более действенно взять шахматную. доску и раскроить им черепушки.
23:53:58 29-04-2025
Гость (21:53:30 29-04-2025) если мы сейчас дадим им передышку, то свои заводы они перепр... ничего не понятно, но очень интересно.
Дед, продолжай
08:22:23 30-04-2025
Гость (21:53:30 29-04-2025) если мы сейчас дадим им передышку, то свои заводы они перепр... опять в ординаторской кто-то дверь забыл закрыть... Хотя топик тоже оттуда..
08:50:14 30-04-2025
Гость (21:53:30 29-04-2025) если мы сейчас дадим им передышку, то свои заводы они перепр... Раскроить черепашку или ухи доской домиком прижать.
10:36:44 30-04-2025
Гость (21:53:30 29-04-2025) если мы сейчас дадим им передышку, то свои заводы они перепр... Болееете?)))
22:55:44 29-04-2025
"Нужна настоящая денацификация", а сейчас не настоящая?
23:42:31 29-04-2025
Гость (22:55:44 29-04-2025) "Нужна настоящая денацификация", а сейчас не настоящая?... Медведеву виднее
23:15:26 29-04-2025
Изолируйте его уже. Что он курит. Испанский стыд. Каждое его слово последние 2-3 года - бред.
10:14:26 30-04-2025
Нужна конечно, за время СВО уничтожено 622 самолета, 283 вертолета, 54368 БПЛА, 605 ЗРК, 23081 танк и и ББМ,1553 РСЗО, 24238 арторудий (данные на 29.04.25), но это только часть вооружения направленного против России.
12:20:32 30-04-2025
Россия будет наблюдать за деградацией Евросоюза. Какой интересный вопрос. Кто за кем наблюдает?