НОВОСТИПолитика

"Нужна настоящая денацификация". Медведев призвал искоренять нацизм по всей Европе

По мнению зампреда Совбеза, ЕС в ближайшие годы не сможет быть самостоятельным актором на геополитической арене

29 апреля 2025, 19:30, ИА Амител

Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время выступления с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".

"Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе как идеологию. И вести эту работу надо решительно, совместными действиями разных государств", – сказал он.

Также зампред Совбеза заявил, что Европа в ближайшие годы не сможет быть самостоятельным актором на геополитической арене, а Россия будет наблюдать за деградацией Евросоюза. Саму победу Москвы в спецоперации он назвал первым шагом к прочному миру в Европе и построению нового глобального мироустройства.

Мария Захарова / Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Захарова ответила на призыв украинского актера бить детей за русский язык

Она отметила, что из-за таких высказываний и нужна денацификация
НОВОСТИПолитика

Дмитрий Медведев Политика европа

Комментарии 14

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Гость

20:07:55 29-04-2025

Саму победу Москвы в спецоперации он назвал первым шагом к прочному миру в Европе и построению нового глобального мироустройства. - Мы чего-то не знаем?

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Гость

20:10:22 29-04-2025

Странно

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Musik

20:16:06 29-04-2025

Я- за!

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Гость из будущего

21:15:48 29-04-2025

Сколько для этого понадобится корейцев?

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Гость

21:53:30 29-04-2025

если мы сейчас дадим им передышку, то свои заводы они перепрофилируют на выпуск военной продукции.
можно кепать порше и тигуаны, а можно танки и ракеты.
про потасканую хахлушку, говорить смысла нет, она как та шалава на пьянке, в виде повода, чтобы межу реальными пацанами разборки начались.
я про настоящих врагов- франция и британия, это они гитлера создали и на нас натравили.
нет смысла играть с ними в их любимые вековые шахматы, куда более действенно взять шахматную. доску и раскроить им черепушки.

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Гость

23:53:58 29-04-2025

Гость (21:53:30 29-04-2025) если мы сейчас дадим им передышку, то свои заводы они перепр... ничего не понятно, но очень интересно.
Дед, продолжай

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Мимопроходящий

08:22:23 30-04-2025

Гость (21:53:30 29-04-2025) если мы сейчас дадим им передышку, то свои заводы они перепр... опять в ординаторской кто-то дверь забыл закрыть... Хотя топик тоже оттуда..

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Гость

08:50:14 30-04-2025

Гость (21:53:30 29-04-2025) если мы сейчас дадим им передышку, то свои заводы они перепр... Раскроить черепашку или ухи доской домиком прижать.

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Гость

10:36:44 30-04-2025

Гость (21:53:30 29-04-2025) если мы сейчас дадим им передышку, то свои заводы они перепр... Болееете?)))

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Гость

22:55:44 29-04-2025

"Нужна настоящая денацификация", а сейчас не настоящая?

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Гость

23:42:31 29-04-2025

Гость (22:55:44 29-04-2025) "Нужна настоящая денацификация", а сейчас не настоящая?... Медведеву виднее

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Гость

23:15:26 29-04-2025

Изолируйте его уже. Что он курит. Испанский стыд. Каждое его слово последние 2-3 года - бред.

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ППШариков

10:14:26 30-04-2025

Нужна конечно, за время СВО уничтожено 622 самолета, 283 вертолета, 54368 БПЛА, 605 ЗРК, 23081 танк и и ББМ,1553 РСЗО, 24238 арторудий (данные на 29.04.25), но это только часть вооружения направленного против России.

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Гость

12:20:32 30-04-2025

Россия будет наблюдать за деградацией Евросоюза. Какой интересный вопрос. Кто за кем наблюдает?

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