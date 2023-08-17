За 25 лет "Спецобъединение-Алтай" прошло путь от производства в подвальном помещении до лидерства на рынке спецодежды

17 августа 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

В прошлом году Алтайский край существенно нарастил выпуск одежды: индекс промышленного производства в этой сфере составил 162,7%. Значительный вклад в это достижение вносит компания "Спецобъединение", выпускающая спецодежду. Уже в первой половине 2023-го предприятие увеличило объемы продаж на 15%.

Начиналось производство с небольшого цеха в подвальном помещении, рассказывает директор Евгений Примак, а сегодня это крупные фабрики, расположенные в Барнауле и работающие по современным стандартам.

Вместо фуфайки – красивая спецодежда

Компанию "Спецобъединение-Алтай" в 1998 году основал барнаульский предприниматель Анатолий Дегтярев. Бизнесмен пробовал себя в нескольких направлениях, но самым перспективным оказалось производство спецодежды и средств индивидуальной защиты.

"Ниша была привлекательной, поскольку рабочая одежда на предприятиях в те времена оставляла желать лучшего и требовала модернизации. В тот период "роба" представляла собой однотонные хлопчатобумажные халаты и костюмы, а также телогрейки на ватине с прострочкой снаружи", – рассказывает Евгений Примак.В начале нулевых ситуация начала меняться. На смену устаревшей "робе" стала приходить современная и удобная спецодежда. Сначала барнаульская компания перепродавала такую продукцию, но вскоре открыла небольшой цех, где начала производить ее сама.

Сегодня же "Спецобъединение" – это группа компаний с серьезными современными производственными мощностями, которые постоянно увеличиваются, в том числе при помощи господдержки. Только в 2023-м предприятие запустило сто единиц нового оборудования.

Директор ООО "Спецобъединение-Алтай" Евгений Примак / Фото: altairegion22.ru

Перчатки нужны всем

Особенно в компании гордятся производством трикотажных перчаток. Сегодня их здесь выпускают более 120 видов. Барнаульскую продукцию закупают не только в России, но и в ближнем зарубежье.

Плюс этого направления очевиден, отмечает Евгений Примак: перчатки нужны всегда и везде.

"Бизнес у нас особенный. Как правило, продукция предприятий ориентирована либо на промышленные организации, либо на розничный потребительский рынок. А перчатки востребованы там и там. Они ведь нужны и в автомобиле, и на даче, и на стройке, и в ремонте, и на многих предприятиях много работ, которые просто невозможно выполнять без средств защиты рук. Так что у нас широкие возможности реализовать свою продукцию", – рассказывает директор.Но и конкуренция в таких условиях тоже очень высокая, отмечает Евгений Примак. По его словам, здесь выделяются китайские производители, которые стремятся привлечь покупателя низкой ценой.

"Конкурировать можно по-разному. Можно делать это ценой. Но мы считаем, что акцент нужно делать на качестве. Это и плотность вязки, и качество покрытия, и широкая размерная линейка. Если человек покупает дешевле, он экономит на покупке. Но потом он переплачивает при эксплуатации. На качество всегда есть спрос, это хрестоматийные вещи", – объясняет директор.

Фото: altairegion22.ru

Рынок развивается сам, но ему нужно помогать

Поскольку сфера промышленности постоянно развивается, то и производители спецодежды расширяют ассортимент под новые нужды.

"Рынок развивается сам, но иногда ему нужно помогать. Мы всегда генерируем новые идеи. Отшили образец – приехали на предприятие, показали. Там поэкспериментировали – неудобно. Мы выяснили причину и доработали. Так на рынке появляются новинки", – поясняет Евгений Примак.Кстати, опыт, накопленный за годы производства спецодежды, барнаульское предприятие применяет еще и в Outdoor-сегменте. Это одежда для туризма, рыбалки, активного отдыха и повседневной жизни. С уходом иностранных брендов спрос на такую продукцию отечественного производства растет, подчеркивает Евгений Примак.