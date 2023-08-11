Няня рассказала подробности гибели годовалого мальчика в Бийске

Во время кормления мальчик съел две ложки, и у него началась обильная рвота. Женщина вызвала скорую и пыталась оказать первую помощь, однако к моменту приезда медиков ребенок скончался

11 августа 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Погибший во время кормления годовалый мальчик находился дома у няни. Такие подробности происшествия гибели ребенка в Бийске сообщает "КП на Алтае".

Женщина рассказала, что в этот день малыша привела к ней бабушка, так как родители были в отъезде. Во время кормления мальчик съел две ложки, и у него началась обильная рвота. Няня вызвала скорую и пыталась оказать первую помощь, однако к моменту приезда медиков ребенок скончался.

Предварительная причина смерти – удушение рвотными массами. Однако точную причину смерти установят эксперты.

Мальчик оставался у няни уже не в первый раз. Женщина работает в этой сфере с 2016 года и принимала детей у себя дома – по два-три ребенка разного возраста. Инцидент заставил ее отказаться от этой работы.