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Няня рассказала подробности гибели годовалого мальчика в Бийске

Во время кормления мальчик съел две ложки, и у него началась обильная рвота. Женщина вызвала скорую и пыталась оказать первую помощь, однако к моменту приезда медиков ребенок скончался

11 августа 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Погибший во время кормления годовалый мальчик находился дома у няни. Такие подробности происшествия гибели ребенка в Бийске сообщает "КП на Алтае".

Женщина рассказала, что в этот день малыша привела к ней бабушка, так как родители были в отъезде. Во время кормления мальчик съел две ложки, и у него началась обильная рвота. Няня вызвала скорую и пыталась оказать первую помощь, однако к моменту приезда медиков ребенок скончался.

Предварительная причина смерти – удушение рвотными массами. Однако точную причину смерти установят эксперты.

Мальчик оставался у няни уже не в первый раз. Женщина работает в этой сфере с 2016 года и принимала детей у себя дома – по два-три ребенка разного возраста. Инцидент заставил ее отказаться от этой работы.

Бийск

Комментарии 5

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Гость

23:49:08 11-08-2023

Эта работа очень ответственная.

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Гость

08:45:34 12-08-2023

Две ложки чего съел?

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Гость

12:19:41 12-08-2023

Откуда обильная рвота, которая якобы привела к удушению рвотными массами, если ребенок съел только две ложки еды по словам няни?

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Гость

06:03:57 14-08-2023

Гость (12:19:41 12-08-2023) Откуда обильная рвота, которая якобы привела к удушению рвот... может дома позавтракал

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Гость

13:27:11 12-08-2023

Что за необходимость живым родителям и бабушке сдавать такого кроху в чужие руки

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