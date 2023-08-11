Няня рассказала подробности гибели годовалого мальчика в Бийске
Во время кормления мальчик съел две ложки, и у него началась обильная рвота. Женщина вызвала скорую и пыталась оказать первую помощь, однако к моменту приезда медиков ребенок скончался
11 августа 2023, 22:40, ИА Амител
Погибший во время кормления годовалый мальчик находился дома у няни. Такие подробности происшествия гибели ребенка в Бийске сообщает "КП на Алтае".
Женщина рассказала, что в этот день малыша привела к ней бабушка, так как родители были в отъезде. Во время кормления мальчик съел две ложки, и у него началась обильная рвота. Няня вызвала скорую и пыталась оказать первую помощь, однако к моменту приезда медиков ребенок скончался.
Предварительная причина смерти – удушение рвотными массами. Однако точную причину смерти установят эксперты.
Мальчик оставался у няни уже не в первый раз. Женщина работает в этой сфере с 2016 года и принимала детей у себя дома – по два-три ребенка разного возраста. Инцидент заставил ее отказаться от этой работы.
23:49:08 11-08-2023
Эта работа очень ответственная.
08:45:34 12-08-2023
Две ложки чего съел?
12:19:41 12-08-2023
Откуда обильная рвота, которая якобы привела к удушению рвотными массами, если ребенок съел только две ложки еды по словам няни?
06:03:57 14-08-2023
Гость (12:19:41 12-08-2023) Откуда обильная рвота, которая якобы привела к удушению рвот... может дома позавтракал
13:27:11 12-08-2023
Что за необходимость живым родителям и бабушке сдавать такого кроху в чужие руки