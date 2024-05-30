"Няню" австралийским ракам с почасовой оплатой ищут в Алтайском крае

Раки любят ласку и заботу

30 мая 2024, 17:17, ИА Амител

Рак в защитной стойке / Фото: unsplash.com

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали вакансии в Алтайском крае, открытые в мае, и нашли самые необычные.

"На раковую ферму требуется специалист по аквакультуре. Работнику предстоит ухаживать за австралийскими красноклешневыми раками, которые любят ласку и заботу, убирать их бассейн, делать замеры воды и кормить подопечных. Оплата: 150 рублей в час", – говорится в объявлении.

Среди жителей края ищут дрожжевода с зарплатой от 38 тысяч рублей на руки. Специалист будет заниматься приготовлением жидких дрожжей, контролировать процесс осахаривания, определять кислотность заквасок и следить за температурными параметрами. Сотруднику предоставят бесплатное питание, трансфер и внутреннее обучение.

Без опыта работы можно попробовать освоить профессию пробоотборщика растительных масел или зерна. Специалисту предстоит работать на элеваторах, отбирать пробы зерна во время транспортировки, вести наблюдение за взвешиванием вагонов и контейнеров, фиксировать показания весов. Зарплата – от 35 до 40 тысяч рублей.

В список необычных вакансий мая также попали предложения для коренщицы, зарядчика огнетушителей, гида-экскурсовода в автобусные туры, сталевара, садовода-огородника, подносчика багажа, судоводителя, телятницы, печатника флексографии, инженера-картографа, обувщика, штабелерщика.