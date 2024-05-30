"Няню" австралийским ракам с почасовой оплатой ищут в Алтайском крае
Раки любят ласку и заботу
30 мая 2024, 17:17, ИА Амител
Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали вакансии в Алтайском крае, открытые в мае, и нашли самые необычные.
"На раковую ферму требуется специалист по аквакультуре. Работнику предстоит ухаживать за австралийскими красноклешневыми раками, которые любят ласку и заботу, убирать их бассейн, делать замеры воды и кормить подопечных. Оплата: 150 рублей в час", – говорится в объявлении.
Среди жителей края ищут дрожжевода с зарплатой от 38 тысяч рублей на руки. Специалист будет заниматься приготовлением жидких дрожжей, контролировать процесс осахаривания, определять кислотность заквасок и следить за температурными параметрами. Сотруднику предоставят бесплатное питание, трансфер и внутреннее обучение.
Без опыта работы можно попробовать освоить профессию пробоотборщика растительных масел или зерна. Специалисту предстоит работать на элеваторах, отбирать пробы зерна во время транспортировки, вести наблюдение за взвешиванием вагонов и контейнеров, фиксировать показания весов. Зарплата – от 35 до 40 тысяч рублей.
В список необычных вакансий мая также попали предложения для коренщицы, зарядчика огнетушителей, гида-экскурсовода в автобусные туры, сталевара, садовода-огородника, подносчика багажа, судоводителя, телятницы, печатника флексографии, инженера-картографа, обувщика, штабелерщика.
17:50:46 30-05-2024
Австралийским...!? Чё то я не знаю такую позу!
17:52:51 30-05-2024
А пиво к ракам своё, или там выдают?
19:17:57 30-05-2024
Работы полно, все жалуются, что не найти работу. Просто за такие зп никто не хочет идти. Чтоб сразу без опыта, зп под 100-ку и работа чтоб была - не бей лежачего,- это пожалуйста. Но такого не бывает.
20:05:27 30-05-2024
Гость (19:17:57 30-05-2024) Работы полно, все жалуются, что не найти работу. Просто за т... Вот рынок и отрегулирует тех, кто разбрасывался человеческим капиталом за борт сразу. А тех кто заботился о коллективе, сохранит и усилит свои позиции. Человек который приходит зарабатывать , заработает денег прежде всего и собственнику. Жаль многие этого не понимали и не понимают сегодня.
19:53:25 30-05-2024
на самом деле нет недостатка рабочих мест.
есть недостаток нормально оплачиваемых рабочих мест!
01:40:06 31-05-2024
Лучше дома сидеть с родными чем жизнь за 1200 в день просерать
09:51:58 31-05-2024
Бубу (01:40:06 31-05-2024) Лучше дома сидеть с родными чем жизнь за 1200 в день просера... а родных сказками кормить будете?
или вы- содержанка и, обычно, кормят вас?
08:09:35 31-05-2024
150 р час. Это 24 000 в мес. Возиться в грязной воде за такие деньги? Сами-сами-сами