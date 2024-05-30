НОВОСТИОбщество

"Няню" австралийским ракам с почасовой оплатой ищут в Алтайском крае

Раки любят ласку и заботу

30 мая 2024, 17:17, ИА Амител

Рак в защитной стойке / Фото: unsplash.com
Рак в защитной стойке / Фото: unsplash.com

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали вакансии в Алтайском крае, открытые в мае, и нашли самые необычные.

"На раковую ферму требуется специалист по аквакультуре. Работнику предстоит ухаживать за австралийскими красноклешневыми раками, которые любят ласку и заботу, убирать их бассейн, делать замеры воды и кормить подопечных. Оплата: 150 рублей в час", – говорится в объявлении.

Среди жителей края ищут дрожжевода с зарплатой от 38 тысяч рублей на руки. Специалист будет заниматься приготовлением жидких дрожжей, контролировать процесс осахаривания, определять кислотность заквасок и следить за температурными параметрами. Сотруднику предоставят бесплатное питание, трансфер и внутреннее обучение.

Без опыта работы можно попробовать освоить профессию пробоотборщика растительных масел или зерна. Специалисту предстоит работать на элеваторах, отбирать пробы зерна во время транспортировки, вести наблюдение за взвешиванием вагонов и контейнеров, фиксировать показания весов. Зарплата – от 35 до 40 тысяч рублей.

В список необычных вакансий мая также попали предложения для коренщицы, зарядчика огнетушителей, гида-экскурсовода в автобусные туры, сталевара, садовода-огородника, подносчика багажа, судоводителя, телятницы, печатника флексографии, инженера-картографа, обувщика, штабелерщика.

Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край Работа вакансии

Комментарии 8

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Гость

17:50:46 30-05-2024

Австралийским...!? Чё то я не знаю такую позу!

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Гость

17:52:51 30-05-2024

А пиво к ракам своё, или там выдают?

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Гость

19:17:57 30-05-2024

Работы полно, все жалуются, что не найти работу. Просто за такие зп никто не хочет идти. Чтоб сразу без опыта, зп под 100-ку и работа чтоб была - не бей лежачего,- это пожалуйста. Но такого не бывает.

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Гость

20:05:27 30-05-2024

Гость (19:17:57 30-05-2024) Работы полно, все жалуются, что не найти работу. Просто за т... Вот рынок и отрегулирует тех, кто разбрасывался человеческим капиталом за борт сразу. А тех кто заботился о коллективе, сохранит и усилит свои позиции. Человек который приходит зарабатывать , заработает денег прежде всего и собственнику. Жаль многие этого не понимали и не понимают сегодня.

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Гость

19:53:25 30-05-2024

на самом деле нет недостатка рабочих мест.
есть недостаток нормально оплачиваемых рабочих мест!

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Бубу

01:40:06 31-05-2024

Лучше дома сидеть с родными чем жизнь за 1200 в день просерать

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Элен без ребят

09:51:58 31-05-2024

Бубу (01:40:06 31-05-2024) Лучше дома сидеть с родными чем жизнь за 1200 в день просера... а родных сказками кормить будете?
или вы- содержанка и, обычно, кормят вас?

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Гость

08:09:35 31-05-2024

150 р час. Это 24 000 в мес. Возиться в грязной воде за такие деньги? Сами-сами-сами

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