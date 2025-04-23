NYT: Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме
Там должен был состояться новый этап переговоров об урегулировании конфликта на Украине
23 апреля 2025, 15:30, ИА Амител
Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. Об этом сообщает New York Times.
По словам европейских чиновников, переговорщики знают о требованиях Вашингтона признать Крым российским и исключить членство Киева в НАТО. Однако 22 апреля Зеленский заявил, что украинские власти не признают нахождение полуострова в составе РФ. После этого Рубио решил пропустить новый этап переговоров о прекращении огня на Украине в Лондоне.
Ранее СМИ сообщили, что Украина в рамках урегулирования конфликта готова уступить 20% территорий.
16:26:49 23-04-2025
Зеленский кто такое? он не президент туже пол-года
08:00:08 24-04-2025
Гость (16:26:49 23-04-2025) Зеленский кто такое? он не президент туже пол-года... пол-года -- уже год
22:26:36 23-04-2025
Во избежание дальнейшего кровопролития попробовал бы кто-нибудь предложить Сталину мир с фашистской Германией при условии отказа Москвы от прав на оккупированную часть СССР! Куда бы послал "упёртый" генералиссимус такого "пацифиста"?
07:58:48 24-04-2025
Гость (22:26:36 23-04-2025) Во избежание дальнейшего кровопролития попробовал бы кто-ниб... отказа Москвы от прав на оккупированную часть СССР --- ну а если бы предложили Москве отказаться от части Польши, которая когда то была в составе России? В отличии от оккупированных Германией территорий СССР, Крым, да и практически вся Украина, это часть террритори одной страны, которую незаконно отделили