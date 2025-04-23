НОВОСТИПолитика

NYT: Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме

Там должен был состояться новый этап переговоров об урегулировании конфликта на Украине

23 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. Об этом сообщает New York Times.

По словам европейских чиновников, переговорщики знают о требованиях Вашингтона признать Крым российским и исключить членство Киева в НАТО. Однако 22 апреля Зеленский заявил, что украинские власти не признают нахождение полуострова в составе РФ. После этого Рубио решил пропустить новый этап переговоров о прекращении огня на Украине в Лондоне.

Ранее СМИ сообщили, что Украина в рамках урегулирования конфликта готова уступить 20% территорий.

США Политика украина

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:26:49 23-04-2025

Зеленский кто такое? он не президент туже пол-года

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:08 24-04-2025

Гость (16:26:49 23-04-2025) Зеленский кто такое? он не президент туже пол-года... пол-года -- уже год

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:26:36 23-04-2025

Во избежание дальнейшего кровопролития попробовал бы кто-нибудь предложить Сталину мир с фашистской Германией при условии отказа Москвы от прав на оккупированную часть СССР! Куда бы послал "упёртый" генералиссимус такого "пацифиста"?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:58:48 24-04-2025

Гость (22:26:36 23-04-2025) Во избежание дальнейшего кровопролития попробовал бы кто-ниб... отказа Москвы от прав на оккупированную часть СССР --- ну а если бы предложили Москве отказаться от части Польши, которая когда то была в составе России? В отличии от оккупированных Германией территорий СССР, Крым, да и практически вся Украина, это часть террритори одной страны, которую незаконно отделили

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров