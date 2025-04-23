NYT: Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме

Там должен был состояться новый этап переговоров об урегулировании конфликта на Украине

23 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. Об этом сообщает New York Times.

По словам европейских чиновников, переговорщики знают о требованиях Вашингтона признать Крым российским и исключить членство Киева в НАТО. Однако 22 апреля Зеленский заявил, что украинские власти не признают нахождение полуострова в составе РФ. После этого Рубио решил пропустить новый этап переговоров о прекращении огня на Украине в Лондоне.

Ранее СМИ сообщили, что Украина в рамках урегулирования конфликта готова уступить 20% территорий.