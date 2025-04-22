СМИ: Украина готова отказаться от 20% территорий в пользу России
Со слов источника, Киев согласен пойти на такой шаг в рамках урегулирования конфликта
22 апреля 2025, 14:22, ИА Амител
Украина в рамках урегулирования конфликта готова уступить 20% территорий. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации США.
"Чиновник заявил, что Украина, по-видимому, "готова отказаться от 20% <...> территорий", пока это будет считаться признанием территории "де-факто", а не "де-юре", – сказано в публикации.
По словам источника, на прошлой неделе представители Киева во время переговоров с американской делегацией были особенно озабочены частью соглашения, касающейся "территорий", имея в виду вошедшие в состав России по итогам референдумов регионы (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области).
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал "вопрос территорий" в контексте урегулирования конфликта на Украине. По его словам, он может быть частично решен. Агентство Bloomberg также сообщало, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
Напомним, 11 апреля Владимир Путин встретился со Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры продлились около четырех с половиной часов. Спецпосланник президента США рассказал, что отношения сторон приобретают новую форму благодаря "убедительным коммерческим возможностям".
14:43:49 22-04-2025
Ну, это со слов неизвестного чиновника. Похоже, жители окраины делятся на две категории. Одни - отвоевывать территории до последнего украинца. Другие - войти в состав РФ и навеки прекратить кровопролитие.
14:44:33 22-04-2025
первая стадия.
дожать надо до 100
15:31:46 22-04-2025
"де-факто", а не "де-юре" ---- ну так "де-факто" и так. В этом и смысл юрдического договора, чтобы закрепить "де-юре". А "де-факто" каждый день меняется. И что будет, когда они согласятся на"де-юре", никто не знает
16:15:13 22-04-2025
Гость (15:31:46 22-04-2025) "де-факто", а не "де-юре" ---- ну так "де-факто" и так. В ...
знают двое