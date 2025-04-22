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СМИ: Украина готова отказаться от 20% территорий в пользу России

Со слов источника, Киев согласен пойти на такой шаг в рамках урегулирования конфликта

22 апреля 2025, 14:22, ИА Амител

Флаг России / Фото: Dimmis Vart / unsplash.com
Флаг России / Фото: Dimmis Vart / unsplash.com

Украина в рамках урегулирования конфликта готова уступить 20% территорий. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации США.

"Чиновник заявил, что Украина, по-видимому, "готова отказаться от 20% <...> территорий", пока это будет считаться признанием территории "де-факто", а не "де-юре", – сказано в публикации.

По словам источника, на прошлой неделе представители Киева во время переговоров с американской делегацией были особенно озабочены частью соглашения, касающейся "территорий", имея в виду вошедшие в состав России по итогам референдумов регионы (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области).

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал "вопрос территорий" в контексте урегулирования конфликта на Украине. По его словам, он может быть частично решен. Агентство Bloomberg также сообщало, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Напомним, 11 апреля Владимир Путин встретился со Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры продлились около четырех с половиной часов. Спецпосланник президента США рассказал, что отношения сторон приобретают новую форму благодаря "убедительным коммерческим возможностям". 

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

США представили план по урегулированию конфликта на Украине с сохранением территорий за РФ

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Комментарии 4

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Гость

14:43:49 22-04-2025

Ну, это со слов неизвестного чиновника. Похоже, жители окраины делятся на две категории. Одни - отвоевывать территории до последнего украинца. Другие - войти в состав РФ и навеки прекратить кровопролитие.

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Musik

14:44:33 22-04-2025

первая стадия.
дожать надо до 100

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Гость

15:31:46 22-04-2025

"де-факто", а не "де-юре" ---- ну так "де-факто" и так. В этом и смысл юрдического договора, чтобы закрепить "де-юре". А "де-факто" каждый день меняется. И что будет, когда они согласятся на"де-юре", никто не знает

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Гость

16:15:13 22-04-2025

Гость (15:31:46 22-04-2025) "де-факто", а не "де-юре" ---- ну так "де-факто" и так. В ...
знают двое

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