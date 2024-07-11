О бережливых технологиях рассказали на Всероссийской ярмарке вакансий

Они позволяют работнику повысить эффективность профессиональной деятельности и оставаться востребованным

11 июля 2024, 15:15, ИА Амител

Александр Вагенлейтер / Фото: КАУ АЦКР

Бережливое производство позволяет выпускать больше продукции за меньшее время и с меньшими затратами. Эту концепцию успешно применяют на некоторых предприятиях Алтайского края в рамках национального проекта "Производительность труда". Об этом участникам Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" рассказал руководитель Регионального центра компетенций (РЦК) Александр Вагенлейтер.

Бизнес стремится нанимать сотрудников, владеющих ключевыми методами бережливого производства. Поэтому информацию о бережливых технологиях уже включают в программы вузов и колледжей.

"Бережливое производство – это надсистемный навык. Согласно Атласу профессий будущего, разработанному в экспертном сообществе, спрос на него в ближайшие 10-15 лет будет только расти", – отметил Александр Вагенлейтер.

"Атлас новых профессий" – это альманах, который описывает перспективные отрасли и профессии на ближайшие 15-20 лет.

С его помощью можно узнать, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них появятся новые технологии, продукты, практики управления и какие специалисты потребуются работодателям.

Согласно этому сборнику, умение эффективно использовать ресурсы (бережливое производство) является важным навыком. Оно позволяет работнику стать более продуктивным в своей области и дает возможность менять сферу деятельности, оставаясь востребованным специалистом.

Знания в области инструментов бережливого производства важны для многих отраслей, например, в биотехнологии, энергетики, наземном транспорте, авиации и космосе, строительстве и других.

Бережливое производство – это способ управления предприятием, направленный на непрерывное совершенствование процессов и устранение потерь. Потери – это любые действия, которые потребляют ресурсы, но не добавляют ценности для клиента. Избавившись от них, можно значительно повысить эффективность производства.