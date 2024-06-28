Региональный центр компетенций Алтайского края успешно прошел ежегодную сертификацию

Ее провели в два этапа: в дистанционном и очном формате

28 июня 2024, 14:00, ИА Амител

Сертификации Регионального центра компетенций Алтайского края / Фото: КАУ "АЦКР"

С 19 по 21 июня в рамках национального проекта "Производительность труда" прошел очный этап сертификации Регионального центра компетенций (РЦК) Алтайского края. В состав комиссии вошли представители Федерального центра компетенций, Министерства экономического развития РФ и исполнительных органов и РЦК Тюменской и Московской областей.

На дистанционном этапе эксперты оценили достижение целевых показателей регионального проекта по адресной поддержке и соответствие числа и квалификации сотрудников РЦК требованиям, а также соблюдение сроков выполнения задач на участвующих в нацпроекте предприятиях.

На очном этапе эксперты посетили ООО "Алтайская упаковка" и ООО "Компания Сибтара", которые участвуют в нацпроекте под региональным руководством. И оценили изменения, а также их влияние на эффективность производства. Изучили работу и самого РЦК и процесс его обучения сотрудников компаний-участниц.

На итоговом совещании комиссия объявила о результатах сертификации и отметила, что Региональный центр компетенций Алтайского края соответствует требованиям методических рекомендаций АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

"Сертификация – это ежегодное мероприятие, где проверяют не только уровень компетенций, знаний и навыков сотрудников РЦК для продолжения реализации проектов в рамках нацпроекта. Здесь также происходит качественный обмен опытом и знаниями, полезный как для принимающей стороны, так и для экспертов, участвующих в проверке", – отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.Напомним, "Алтайская упаковка", которую посетили эксперты в рамках сертификации, недавно подвела первые итоги участия в нацпроекте. Рабочая группа проанализировала процесс производства пакетов-маек с печатью и обнаружила более 50 проблем. Затем в компании составили план по их устранению. В течение ближайших трех месяцев предприятие планирует продолжать модернизацию производства в соответствии с намеченным планом.

"СибТара" также достигла значительных результатов благодаря участию в нацпроекте. Рабочая группа вместе с экспертами РЦК выявила более 30 проблем, которые снижали эффективность деятельности предприятия. В итоге за полгода компания сократила незавершенное производство на 35%, время протекания процесса – на 51%, а выработку на одного сотрудника увеличила на 20%.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; торговля; туризм). В нем принимают участие компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей (180 млн рублей – для компаний туристической отрасли).