О чем фильм "Брат 3" и когда его покажут в российских кинотеатрах
Режиссер фильма – Валерий Переверзев, это его дебютная работа с полным метром
26 сентября 2023, 16:27, ИА Амител
23 ноября в российских кинотеатрах появится фильм "Брат 3". Сейчас кинокартина находится на заключительной стадии постпродакшена. О чем будет картина и кто в ней снялся – в материале amic.ru.
О чем будет фильм?
Картина расскажет о генеральской дочери, которая влюблена в уличного художника, грабителях-неудачниках и одной опасной группировке, истории которых должны перейти в единый сюжет. В фильме покажут события 2000-х, происходящие в Тамбове.
Каких актеров мы увидим?
В фильме сыграли рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, артисты Василий Карпенко и Александра Вознесенская, французский актер Оливье Сиу, брат Джулии Робертс Эрик и близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, получившие известность по советскому телефильму "Приключения Электроника".
Картина будет продолжением "Брат 1" и "Брат 2"?
Нет. Фильм не связан с двумя первыми частями проекта, который снял режиссер Алексей Балабанов.
"Балабанов был такой один, искать замену Бодрову, пытаться копировать – это аморально. Такое название было предложено, Минкульт утвердил его, фильм получил статус национального кино, поэтому Брат 3", – сказал актер Нуриев.
Кто еще хотел снять фильм "Брат 3"?
О планах начать работу над фильмом "Брат 3" в феврале 2019 года сообщил шоумен Стас Барецкий. Тогда он говорил, что речь идет о продолжении культовой дилогии. Шоумен анонсировал участие в съемках экс-бойца MMA Вячеслава Дацика, осужденного за хулиганство, побои и проникновение в жилище с угрозой насилия. Кроме того, к съемкам планировали привлечь певицу Ольгу Бузову.
"Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел. Будем снимать даже на квартире, где снимали одну из сцен первой части "Брата", – приводит слова музыканта news.ru.
Впрочем, намерение снять продолжение фильма раскритиковали Сергей Бодров – старший и продюсер оригинальной дилогии Сергей Сельянов. Бодров-старший порекомендовал Барецкому "не заниматься этим", а Сельянов посчитал проект "хамством, неуважением и глупостью по отношению к картине и ее создателям". Идея так и не реализовалась.
16:51:38 26-09-2023
Очередная трата Минкультом бюджетных денег на пшик. "Будет много уголовных дел" - говорящая фраза. По этому фильму видимо тоже будет много уголовки. Ну а Минкульту не привыкать...
17:01:48 26-09-2023
лучше не выпускай это убожество или переименуй
17:28:26 26-09-2023
Если фильм не продолжение — нужно другое название! Незачем примазываться.
17:46:17 26-09-2023
Нашли певицу, пугало
23:51:51 26-09-2023
Надо бойкотироовать фильм.
09:19:32 27-09-2023
Фильм о том как в очередной раз желание заработать на чужой славе перевесило чувство совести.