Режиссер фильма – Валерий Переверзев, это его дебютная работа с полным метром

26 сентября 2023, 16:27, ИА Амител

Фото: кадры из видео

23 ноября в российских кинотеатрах появится фильм "Брат 3". Сейчас кинокартина находится на заключительной стадии постпродакшена. О чем будет картина и кто в ней снялся – в материале amic.ru.

О чем будет фильм?

Картина расскажет о генеральской дочери, которая влюблена в уличного художника, грабителях-неудачниках и одной опасной группировке, истории которых должны перейти в единый сюжет. В фильме покажут события 2000-х, происходящие в Тамбове.

Каких актеров мы увидим?

В фильме сыграли рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, артисты Василий Карпенко и Александра Вознесенская, французский актер Оливье Сиу, брат Джулии Робертс Эрик и близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, получившие известность по советскому телефильму "Приключения Электроника".

Картина будет продолжением "Брат 1" и "Брат 2"?

Нет. Фильм не связан с двумя первыми частями проекта, который снял режиссер Алексей Балабанов.

"Балабанов был такой один, искать замену Бодрову, пытаться копировать – это аморально. Такое название было предложено, Минкульт утвердил его, фильм получил статус национального кино, поэтому Брат 3", – сказал актер Нуриев.

Кто еще хотел снять фильм "Брат 3"?

О планах начать работу над фильмом "Брат 3" в феврале 2019 года сообщил шоумен Стас Барецкий. Тогда он говорил, что речь идет о продолжении культовой дилогии. Шоумен анонсировал участие в съемках экс-бойца MMA Вячеслава Дацика, осужденного за хулиганство, побои и проникновение в жилище с угрозой насилия. Кроме того, к съемкам планировали привлечь певицу Ольгу Бузову.

"Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел. Будем снимать даже на квартире, где снимали одну из сцен первой части "Брата", – приводит слова музыканта news.ru.

Впрочем, намерение снять продолжение фильма раскритиковали Сергей Бодров – старший и продюсер оригинальной дилогии Сергей Сельянов. Бодров-старший порекомендовал Барецкому "не заниматься этим", а Сельянов посчитал проект "хамством, неуважением и глупостью по отношению к картине и ее создателям". Идея так и не реализовалась.