Теперь картину можно будет посмотреть только в конце ноября после цифрового релиза

26 сентября 2023, 07:01, ИА Амител

Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Фильм "Оппенгеймер" Кристофера Нолана о создателе первой атомной бомбы не покажут в кинотеатрах Алтайского края. Об этом сообщают источники amic.ru. Ленту нельзя будет увидеть в сети "Киномир" и кинотеатре "Пионер". При этом "Оппенгеймер" уже начали крутить в кинотеатрах Новосибирска.

О причинах "игнора" картины неизвестно. Посмотреть фильм в России из-за ухода западных дистрибьюторов было невозможно. Федеральные СМИ некоторое время назад писали, что Министерство культуры РФ рекомендовало кинотеатрам не показывать "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Якобы ленту об отце-основателе ядерной бомбы не нужно демонстрировать по "политическим причинам". При этом в начале сентября в широкий российский прокат вышел другой хит лета – "Барби". Хотя замглавы Минкульта Андрей Малышев заявил, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" "не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Фильм "Оппенгеймер" при бюджете 100 миллионов долларов уже собрал в мировом прокате более 900 миллионов, став самым кассовым байопиком в истории. Многие эксперты прогнозируют, что "Оппенгеймер" получит номинации "Оскар" в основных категориях.

Цифровой релиз фильма намечен на конец ноября. После этого картину можно будет посмотреть дома.