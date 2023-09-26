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В кинотеатрах Алтайского края не покажут один из главных фильмов года "Оппенгеймер"

Теперь картину можно будет посмотреть только в конце ноября после цифрового релиза

26 сентября 2023, 07:01, ИА Амител

Кадр из фильма "Оппенгеймер"
Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Фильм "Оппенгеймер" Кристофера Нолана о создателе первой атомной бомбы не покажут в кинотеатрах Алтайского края. Об этом сообщают источники amic.ru. Ленту нельзя будет увидеть в сети "Киномир" и кинотеатре "Пионер". При этом "Оппенгеймер" уже начали крутить в кинотеатрах Новосибирска.

О причинах "игнора" картины неизвестно. Посмотреть фильм в России из-за ухода западных дистрибьюторов было невозможно. Федеральные СМИ некоторое время назад писали, что Министерство культуры РФ рекомендовало кинотеатрам не показывать "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Якобы ленту об отце-основателе ядерной бомбы не нужно демонстрировать по "политическим причинам". При этом в начале сентября в широкий российский прокат вышел другой хит лета – "Барби". Хотя замглавы Минкульта Андрей Малышев заявил, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" "не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Фильм "Оппенгеймер" при бюджете 100 миллионов долларов уже собрал в мировом прокате более 900 миллионов, став самым кассовым байопиком в истории. Многие эксперты прогнозируют, что "Оппенгеймер" получит номинации "Оскар" в основных категориях.

Цифровой релиз фильма намечен на конец ноября. После этого картину можно будет посмотреть дома.

Кадр из фильма

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Барнаул Кино

Комментарии 9

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Гость

07:10:09 26-09-2023

С какого перепугу фильм стал ГЛАВНЫМ?

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Гость

08:19:53 26-09-2023

Гость (07:10:09 26-09-2023) С какого перепугу фильм стал ГЛАВНЫМ?... Реклама!

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Гость

11:32:22 26-09-2023

Гость (07:10:09 26-09-2023) С какого перепугу фильм стал ГЛАВНЫМ?... Обычный пиндосовский шлак, кто-то особо умный его главным обозначил

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Гость

09:49:41 26-09-2023

если нужно с торрента посмотрим.

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гость

10:15:26 26-09-2023

Гость (09:49:41 26-09-2023) если нужно с торрента посмотрим.... нужно, посмотрите. потом тут отчитайтесь

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Гость

11:28:08 26-09-2023

а шо, хто-то ещё не видел данного "шедевра"?

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Гость

11:31:07 26-09-2023

Кому было нужно - уже давно скачали и посмотрели. В кино идти на этот шлак - зачем ?

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Наталья

14:11:40 26-09-2023

Согласно Закона № 52-ФЗ от 28.02.2023 Амик должен был написать не байопик, а фильм-биография... :)

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Гость

15:28:24 26-09-2023

Большое дело- не увидим на больших экранах очередную голливудскую сказку на тему истории...

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