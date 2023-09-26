В кинотеатрах Алтайского края не покажут один из главных фильмов года "Оппенгеймер"
Теперь картину можно будет посмотреть только в конце ноября после цифрового релиза
26 сентября 2023, 07:01, ИА Амител
Фильм "Оппенгеймер" Кристофера Нолана о создателе первой атомной бомбы не покажут в кинотеатрах Алтайского края. Об этом сообщают источники amic.ru. Ленту нельзя будет увидеть в сети "Киномир" и кинотеатре "Пионер". При этом "Оппенгеймер" уже начали крутить в кинотеатрах Новосибирска.
О причинах "игнора" картины неизвестно. Посмотреть фильм в России из-за ухода западных дистрибьюторов было невозможно. Федеральные СМИ некоторое время назад писали, что Министерство культуры РФ рекомендовало кинотеатрам не показывать "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Якобы ленту об отце-основателе ядерной бомбы не нужно демонстрировать по "политическим причинам". При этом в начале сентября в широкий российский прокат вышел другой хит лета – "Барби". Хотя замглавы Минкульта Андрей Малышев заявил, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" "не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
Фильм "Оппенгеймер" при бюджете 100 миллионов долларов уже собрал в мировом прокате более 900 миллионов, став самым кассовым байопиком в истории. Многие эксперты прогнозируют, что "Оппенгеймер" получит номинации "Оскар" в основных категориях.
Цифровой релиз фильма намечен на конец ноября. После этого картину можно будет посмотреть дома.
07:10:09 26-09-2023
С какого перепугу фильм стал ГЛАВНЫМ?
08:19:53 26-09-2023
Гость (07:10:09 26-09-2023) С какого перепугу фильм стал ГЛАВНЫМ?... Реклама!
11:32:22 26-09-2023
Гость (07:10:09 26-09-2023) С какого перепугу фильм стал ГЛАВНЫМ?... Обычный пиндосовский шлак, кто-то особо умный его главным обозначил
09:49:41 26-09-2023
если нужно с торрента посмотрим.
10:15:26 26-09-2023
Гость (09:49:41 26-09-2023) если нужно с торрента посмотрим.... нужно, посмотрите. потом тут отчитайтесь
11:28:08 26-09-2023
а шо, хто-то ещё не видел данного "шедевра"?
11:31:07 26-09-2023
Кому было нужно - уже давно скачали и посмотрели. В кино идти на этот шлак - зачем ?
14:11:40 26-09-2023
Согласно Закона № 52-ФЗ от 28.02.2023 Амик должен был написать не байопик, а фильм-биография... :)
15:28:24 26-09-2023
Большое дело- не увидим на больших экранах очередную голливудскую сказку на тему истории...