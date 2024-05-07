Инаугурация Владимира Путина в президенты России– 2024. Текстовая трансляция amic.ru

7 мая 2024 официально стартует новый срок президентства Владимира Владимировича – до 2030 года

07 мая 2024, 15:40, ИА Амител

16:50 Церемония завершилась. Спасибо, что были с нами. Берегите себя.

16:46 Патриарх Кирилл рассказал Владимиру Путину о том, почему руководить страной – очень сложно. Митрополит призвал президента не забывать о личной жизни и не совершать ошибок.

"Мы крепко молимся о вас", – заявил патриарх Кирилл.

16:39 Благодарственный молебен проводит лично патриарх Кирилл. Он молится за президента.

16:31 Смотр полка закончен. Президент отправился в Благовещенский собор. Этот собор является одним из самых значимых православных храмов в стране и имеет долгую историю. Его выбор для проведения церемонии инаугурации подчеркивает связь между властью и православным христианством, которое играет значительную роль в культуре и истории России.

16:25 Каждое движение солдат доведено до автоматизма. Это элита элит. Именно Президентский полк отвечает за охрану первых лиц государства.

16:24 Владимир Путин следит за смотром Президентского полка.

16:22 В Москве идет дождь.

16:19 Президента сопровождает глава службы охраны Владимира Путина.

16:18 Начинается вторая часть церемонии: смотр Президентского полка на Соборной площади.

16:15 Звучит "Славься" – патриотическая песня на музыку композитора Михаила Глинки. Церемония завершилась залпом пушек.

16:14 "Вместе мы победим", – Владимир Путин закончил свою речь.

16:13 "Мы должны вырастить и воспитать поколения, которые будут укреплять могущество России. Я буду делать все необходимое, все, что в моих силах", – заявил президент и призвал на первое место ставить интересы страны.

16:10 Владимир Путин уверен, что Россия станет только сильнее в будущем. Необходимо открывать новые горизонты и сотрудничать со всеми странами мира.

16:09 "Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений. Это огромная честь, обязанность и священный долг", – отметил президент.

16:08 Глава государства заявил, что хочет сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны.

"И впредь интересы, безопасность народов России будут для меня превыше всего", – заявил Владимир Путин.

16:07 Владимир Путин выступает с обращением. Полный текст обращения.

16:04 Звучит гимн России. Весь зал встал. В зале показывают сенатора Совета Федерации от Алтайского края Наталью Кувшинову.

16:03 Владимир Путин вступил в должность президента страны.

15:59 Владимир Путин вошел в Большой Кремлевский дворец.

15:54 Президент сел в автомобиль, который отвезет его на инаугурацию. Владимир Путин перемещается на автомобиле Aurus.

Напомним, первую машину проекта "Кортеж" продемонстрировали 7 мая 2018 года в ходе инаугурации Путина. Позднее автомобиль назвали "Сенат-лимузин". Также в линейку сейчас входят седан "Сенат" и минивэн "Арсенал". Вся линейка выпускается под брендом Aurus.

Фото: кадр с видео smotri-медиа

15:53 Президенту России сообщили об окончании подготовки к инаугурации. Начало торжественной церемонии Владимир Путин ожидал в своем рабочем кабинете.

15:51 Солдаты Президентского полка вынесли Конституцию РФ и Знак президента РФ. В Кремлевском дворце продолжается церемония инаугурации президента Владимира Путина.

Что такое знак президента?



Знак президента Российской Федерации – символ президентской власти, состоит из знака и цепи знака. Изготовлен из золота и представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами, с лицевой стороны покрытый рубиновой эмалью. В центре креста – накладное изображение Государственного герба России. На оборотной стороне креста посередине – круглый медальон, по окружности которого девиз: "Польза, честь и слава". В центре медальона – год изготовления, 1994-й. В нижней части медальона – изображение лавровых ветвей.



Цепь изготовлена из золота, серебра и эмали, состоит из 17 звеньев, девять из которых – в виде изображения Государственного герба России, восемь – в виде круглых розеток с девизом: "Польза, честь и слава". На оборотной стороне звеньев цепи Знака помещаются накладки, покрытые белой эмалью, на которых золотыми буквами выгравированы фамилия, имя, отчество каждого президента России и год его вступления в должность.



Знак президента России хранится в резиденции президента в Кремле. В торжественных случаях президент может надевать Знак на шейной ленте, кроме того, предусмотрено в обычное время ношение специальной розетки на лацкане.

15:50 Несколько фотографий с инаугурации Владимира Путина в 2018 году.

Инаугурация Владимира Путина в 2018 году / Фото: пресс-служба Кремля

15:40 Напомним, Путин становился президентом России в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. В этом коротком видео можно посмотреть, какими были четыре предыдущие церемонии.

15:39 Кадры из Кремля, где скоро начнется инаугурация Владимира Путина.

В Кремле перед инаугурацией Владимира Путина / Фото: Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти."

15:38 Владимир Путин 7 мая, в полдень по московскому времени, вступит в должность президента России. Amic.ru проведет текстовую трансляцию торжественной церемонии в Большом Кремлевском дворце.

Инаугурация – это торжественная церемония вступления в должность избранного президента. Инаугурация Владимира Путина проходит в пятый раз. 7 мая 2024 официально стартует его новый срок президентства – до 2030 года.