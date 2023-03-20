РФ открыта для политико-дипломатического решения ситуации на Украине, заявил Путин

Российский лидер считает, что краеугольным камнем региональной и глобальной стабильности выступают российско-китайские отношения

20 марта 2023, 08:00, ИА Амител

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Москва готова к разрешению конфликта на Украине политико-дипломатическим путём, утверждает президент России Владимир Путин.

Такое заявление он сделал в статье для китайской газеты "Жэньминь жибао", русский текст которой опубликован на сайте Кремля.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", – отметил глава государства.

Путин добавил, что краеугольным камнем региональной и глобальной стабильности выступают российско-китайские отношения, которые "стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах", а также являются образцом "гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами".

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