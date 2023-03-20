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РФ открыта для политико-дипломатического решения ситуации на Украине, заявил Путин

Российский лидер считает, что краеугольным камнем региональной и глобальной стабильности выступают российско-китайские отношения

20 марта 2023, 08:00, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Москва готова к разрешению конфликта на Украине политико-дипломатическим путём, утверждает президент России Владимир Путин.

Такое заявление он сделал в статье для китайской газеты "Жэньминь жибао", русский текст которой опубликован на сайте Кремля.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", – отметил глава государства.

Путин добавил, что краеугольным камнем региональной и глобальной стабильности выступают российско-китайские отношения, которые "стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах", а также являются образцом "гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами".

Ранее в Китае назвали сигналы о начале третьей мировой войны, которые подают США.

Комментарии 7

  • О как! А 10 марта МИД России не видел никакой возможности для переговоров с Украиной. И тут хоба, и сейчас увидят.
    20 марта, Гость   Ответить
  • зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий.===А каковы сложившиеся реалии?Яков Кедми,бывший израильский государственный деятель, дипломат, руководитель службы «Натив»,высказался примерно так."Этот[зеленский]в туалет по малой нужде не ходит,не спросясь у американцев,какой рукой держать...
    20 марта, Гость   Ответить
  • Да теперь все прозреют
    20 марта, Гость   Ответить
  • Китай стал нашим старшим братом, ещё недавно было все наооборот, вот такой результат правления этой власти.
    20 марта, Гость   Ответить
  • В первую очередь это результат правления власти, развалившей СССР. Путин об этом узнал, когда в ГДР служил
    20 марта, Гость   Ответить
  • Бандеровцы говорят, что если Россия оставит новые регионы, они тоже будут открыты для переговоров
    20 марта, Гость   Ответить
  • Надоело это попрошайничество. Чистая полная победа и возвращение исконно русских земель в Россию побудит этих подонков заключать с нами Мир на выгодных для нас условиях чтобы остановить наше продвижение в глубь европы.
    20 марта, Гость   Ответить
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