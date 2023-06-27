О чем заявил Путин в своем выступлении перед силовиками по поводу военного мятежа?
Глава государства заявил, что военные и правоохранители, которые остановили вооруженный мятеж, действовали правильно. Он высоко оценил их усилия
27 июня 2023, 18:10, ИА Амител
Днем 27 июня президент России Владимир Путин выступил перед сотрудниками силовых ведомств в Кремле. На Соборной площади присутствовало более 2,5 тысячи человек, в том числе участники МВД, СОБР, ОМОН и другие. А также министр обороны Сергей Шойгу, глава Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава ФСБ Александр Бортников.
Рассказываем, о чем говорил Путин в своем обращении к силовикам.
Путин высоко оценил действия военных
Погибшие во время мятежа летчики выполнили долг
Народ и армия не встали на сторону мятежа
При этом Путин не сомневается, что многие военнослужащие ЧВК "Вагнер" – настоящие патриоты России.
"Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего", – сказал президент.
Напомним, что это не первое обращение главы государства за последние сутки. Ранее президент Владимир Путин уже выступал перед гражданами России. Тогда он заявил о сплоченности и патриотизме россиян, которые позволили разрешить ситуацию с ЧВК "Вагнер". О чем говорил Путин в своем вечернем выступлении, читайте в материале на amic.ru.
06:42:29 28-06-2023
Я один зашёл комментарии почитать?
08:07:26 28-06-2023
Гость (06:42:29 28-06-2023) Я один зашёл комментарии почитать?... чипсы, пиво?
07:40:05 28-06-2023
без комментарий)))
07:52:14 28-06-2023
военные и правоохранители, которые остановили вооруженный мятеж. Остановили????
08:06:02 28-06-2023
чем дольше звучат подобные заявления, тем чаще я начинаю думать, что это все было хорошо спланированной операцией.