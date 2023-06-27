О чем заявил Путин в своем выступлении перед силовиками по поводу военного мятежа?

Глава государства заявил, что военные и правоохранители, которые остановили вооруженный мятеж, действовали правильно. Он высоко оценил их усилия

27 июня 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Днем 27 июня президент России Владимир Путин выступил перед сотрудниками силовых ведомств в Кремле. На Соборной площади присутствовало более 2,5 тысячи человек, в том числе участники МВД, СОБР, ОМОН и другие. А также министр обороны Сергей Шойгу, глава Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава ФСБ Александр Бортников.

Рассказываем, о чем говорил Путин в своем обращении к силовикам.

1 Путин высоко оценил действия военных Глава государства заявил, что военные и правоохранители, которые остановили вооруженный мятеж, действовали правильно. Он высоко оценил их усилия. "Сегодня здесь, на исторической Соборной площади Московского Кремля, военнослужащие Вооруженных сил России, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО, солдаты и офицеры – настоящие защитники Отечества, которые в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос", – сказал президент. Они встали на пути смуты в трудный момент и не допустили настоящей гражданской войны. Силовики обеспечили безопасность тыла военных и защитили важные объекты. В результате РФ не пришлось снимать боевые подразделения, которые задействованы на фронте. Сотрудники структур действовали слаженно.

2 Погибшие во время мятежа летчики выполнили долг Летчики, которые погибли от действий ЧВК "Вагнер" во время мятежа, с честью выполнили свой долг. Глава государства предложил собравшимся почтить их память минутой молчания.

3 Народ и армия не встали на сторону мятежа Путин подчеркнул, что ни народ России, ни российская армия не стали поддерживать действия мятежников. "Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними", – отметил он в ходе своего выступления.

При этом Путин не сомневается, что многие военнослужащие ЧВК "Вагнер" – настоящие патриоты России. "Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего", – сказал президент.

Напомним, что это не первое обращение главы государства за последние сутки. Ранее президент Владимир Путин уже выступал перед гражданами России. Тогда он заявил о сплоченности и патриотизме россиян, которые позволили разрешить ситуацию с ЧВК "Вагнер". О чем говорил Путин в своем вечернем выступлении, читайте в материале на amic.ru.