До +22 градусов поднимется температура в Алтайском крае 2 мая
День пройдет преимущественно без осадков
02 мая 2025, 06:00, ИА Амител
Днем 2 мая температура воздуха в Алтайском крае поднимется до +17...+22 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
Сутки пройдут преимущественно без осадков. Ветер будет дуть в восточном направлении с переходом в западное. Его скорость составит 4–9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +17 до+19 градусов. День также пройдет преимущественно без осадков. Восточный ветер с переходом в западный будет дуть со скоростью 4–9 м/с.
Также синоптики напомнили, что на большей части территорий Алтайского края до 2 мая сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс), в Угловском районе – чрезвычайная пожароопасность (пятый класс).
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