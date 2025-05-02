До +22 градусов поднимется температура в Алтайском крае 2 мая

День пройдет преимущественно без осадков

02 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Фото: Екатерина Смолихина

Днем 2 мая температура воздуха в Алтайском крае поднимется до +17...+22 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Сутки пройдут преимущественно без осадков. Ветер будет дуть в восточном направлении с переходом в западное. Его скорость составит 4–9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +17 до+19 градусов. День также пройдет преимущественно без осадков. Восточный ветер с переходом в западный будет дуть со скоростью 4–9 м/с.

Также синоптики напомнили, что на большей части территорий Алтайского края до 2 мая сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс), в Угловском районе – чрезвычайная пожароопасность (пятый класс).