Памятник недавно рассекреченному разведчику Нуйкину установили в центре Барнаула

Монумент советскому полковнику КГБ поставили на Социалистическом проспекте

27 ноября 2024, 12:50, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На Социалистическом проспекте в Барнауле установили памятник-бюст советскому разведчику-нелегалу Нуйкину Виталию Алексеевичу.

Полковник в отставке Нуйкин Виталий Алексеевич родился 5 апреля 1939 года в селе Моховское Парфеновского района Алтайского края в семье служащих.

В 1963 году окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений. Работал в органах госбезопасности и в особом резерве с 1960 года.

Вместе с женой, Нуйкиной Людмилой Ивановной, также разведчицей-нелегалом, до 1986 года работал более чем в 18 странах мира. Супруги зарегистрировали фирму во Франции в 1970-е годы и похитили военно-промышленные секреты для советского ракетно-космического комплекса. Также Нуйкины собирали информацию о военно-политической обстановке в Западной Европе.

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Обладая высокими профессиональными качествами, Нуйкин сформировал агентурный аппарат, через который регулярно добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада.

Супругов Нуйкиных вывели из особого резерва в связи с предательством Гордиевского. После этого они продолжили успешно трудиться в Центре.

За достигнутые результаты в работе и проявленное при этом личное мужество Виталия Нуйкина награждали орденами Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, нагрудным знаком "За службу в разведке", а также многими ведомственными и юбилейными медалями.

Принадлежность Людмилы Нуйкиной к нелегальной разведке рассекретили в сентябре 2017 года. Имя ее супруга было засекречено до января 2020 года.