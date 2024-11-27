Памятник недавно рассекреченному разведчику Нуйкину установили в центре Барнаула
Монумент советскому полковнику КГБ поставили на Социалистическом проспекте
27 ноября 2024, 12:50, ИА Амител
На Социалистическом проспекте в Барнауле установили памятник-бюст советскому разведчику-нелегалу Нуйкину Виталию Алексеевичу.
Полковник в отставке Нуйкин Виталий Алексеевич родился 5 апреля 1939 года в селе Моховское Парфеновского района Алтайского края в семье служащих.
В 1963 году окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений. Работал в органах госбезопасности и в особом резерве с 1960 года.
Вместе с женой, Нуйкиной Людмилой Ивановной, также разведчицей-нелегалом, до 1986 года работал более чем в 18 странах мира. Супруги зарегистрировали фирму во Франции в 1970-е годы и похитили военно-промышленные секреты для советского ракетно-космического комплекса. Также Нуйкины собирали информацию о военно-политической обстановке в Западной Европе.
Обладая высокими профессиональными качествами, Нуйкин сформировал агентурный аппарат, через который регулярно добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада.
Супругов Нуйкиных вывели из особого резерва в связи с предательством Гордиевского. После этого они продолжили успешно трудиться в Центре.
За достигнутые результаты в работе и проявленное при этом личное мужество Виталия Нуйкина награждали орденами Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, нагрудным знаком "За службу в разведке", а также многими ведомственными и юбилейными медалями.
Принадлежность Людмилы Нуйкиной к нелегальной разведке рассекретили в сентябре 2017 года. Имя ее супруга было засекречено до января 2020 года.
13:21:48 27-11-2024
В этом скверике раньше был установлен памятный знак и доски с фамилиями орденоносцев всех трёх степеней ордена Великой Отечественной Войны... куда делся?
13:30:20 27-11-2024
Виталий Григорьевич Павлов (1914—2005) родился 30 сентября 1914 года в Барнауле в семье рабочего. В 1930 году после окончания школы поступил в фабрично-заводское училище, работал слесарем на Барнаульском вагоноремонтном заводе Генерал лейтенант зам. главы внешней разведки КГБ СССР.
О нём бы тоже вспомнить не грех . Может хоть памятную доску .
13:34:22 27-11-2024
Семья Нуйкиных-уникальные ,конечно,люди. а памятник семейной паре Нуйкиных надо было поставить, а не только Виталию.
14:07:59 27-11-2024
А почему в Барнауле нет памятников и бюстов героям первой мировой войны? Ну например полковнику Комбалину, командиру 3-го Бараульского стрелкового полка Русской Императорской Армии.
15:36:41 27-11-2024
Гость (14:07:59 27-11-2024) А почему в Барнауле нет памятников и бюстов героям первой ми... В Барнауле нет, а на территории края есть
14:26:32 27-11-2024
уважение
15:26:54 27-11-2024
а что если эти деньги выделит на постройку Школы в поселке и там повесить просто мемориальную табличку? зачем так впустую народ выбешивать?
15:37:29 27-11-2024
Гость (15:26:54 27-11-2024) а что если эти деньги выделит на постройку Школы в поселке и... Чем может выбешивать установка памятника достойному человеку? Или из 404 пишешь?
20:47:25 27-11-2024
к сожалению нет той страны и строя, за который он свою жизнь провел.