НОВОСТИКультура

Памятник недавно рассекреченному разведчику Нуйкину установили в центре Барнаула

Монумент советскому полковнику КГБ поставили на Социалистическом проспекте

27 ноября 2024, 12:50, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На Социалистическом проспекте в Барнауле установили памятник-бюст советскому разведчику-нелегалу Нуйкину Виталию Алексеевичу.

Полковник в отставке Нуйкин Виталий Алексеевич родился 5 апреля 1939 года в селе Моховское Парфеновского района Алтайского края в семье служащих.

В 1963 году окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений. Работал в органах госбезопасности и в особом резерве с 1960 года.

Вместе с женой, Нуйкиной Людмилой Ивановной, также разведчицей-нелегалом, до 1986 года работал более чем в 18 странах мира. Супруги зарегистрировали фирму во Франции в 1970-е годы и похитили военно-промышленные секреты для советского ракетно-космического комплекса. Также Нуйкины собирали информацию о военно-политической обстановке в Западной Европе.

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Обладая высокими профессиональными качествами, Нуйкин сформировал агентурный аппарат, через который регулярно добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада.

Супругов Нуйкиных вывели из особого резерва в связи с предательством Гордиевского. После этого они продолжили успешно трудиться в Центре.

За достигнутые результаты в работе и проявленное при этом личное мужество Виталия Нуйкина награждали орденами Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, нагрудным знаком "За службу в разведке", а также многими ведомственными и юбилейными медалями.

Принадлежность Людмилы Нуйкиной к нелегальной разведке рассекретили в сентябре 2017 года. Имя ее супруга было засекречено до января 2020 года.

Памятник Сухову / Фото: barnaul.org

В Барнауле установили памятник Василию Сухову

Статуя выполнена из бронзы и находится на улице Мало-Тобольской
НОВОСТИОбщество
Барнаул памятники

Комментарии 9

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Гость

13:21:48 27-11-2024

В этом скверике раньше был установлен памятный знак и доски с фамилиями орденоносцев всех трёх степеней ордена Великой Отечественной Войны... куда делся?

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гость

13:30:20 27-11-2024

Виталий Григорьевич Павлов (1914—2005) родился 30 сентября 1914 года в Барнауле в семье рабочего. В 1930 году после окончания школы поступил в фабрично-заводское училище, работал слесарем на Барнаульском вагоноремонтном заводе Генерал лейтенант зам. главы внешней разведки КГБ СССР.

О нём бы тоже вспомнить не грех . Может хоть памятную доску .

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Гость

13:34:22 27-11-2024

Семья Нуйкиных-уникальные ,конечно,люди. а памятник семейной паре Нуйкиных надо было поставить, а не только Виталию.

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Гость

14:07:59 27-11-2024

А почему в Барнауле нет памятников и бюстов героям первой мировой войны? Ну например полковнику Комбалину, командиру 3-го Бараульского стрелкового полка Русской Императорской Армии.

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Чучмек

15:36:41 27-11-2024

Гость (14:07:59 27-11-2024) А почему в Барнауле нет памятников и бюстов героям первой ми... В Барнауле нет, а на территории края есть

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Гость

14:26:32 27-11-2024

уважение

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Гость

15:26:54 27-11-2024

а что если эти деньги выделит на постройку Школы в поселке и там повесить просто мемориальную табличку? зачем так впустую народ выбешивать?

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Чучмек

15:37:29 27-11-2024

Гость (15:26:54 27-11-2024) а что если эти деньги выделит на постройку Школы в поселке и... Чем может выбешивать установка памятника достойному человеку? Или из 404 пишешь?

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гость

20:47:25 27-11-2024

к сожалению нет той страны и строя, за который он свою жизнь провел.

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