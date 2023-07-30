О столкновении с НАТО и неонацизме. Путин выступил на ночной пресс-конференции
Он рассказал о ходе СВО, а также об африканской мирной инициативе
30 июля 2023, 12:55, ИА Амител
Президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию по итогам саммита "Россия – Африка". Он рассказал о ходе СВО, а также об африканской мирной инициативе, сообщает РИА Новости.
Столкновения России и НАТО никто не хочет
Путин подчеркнул, что никому не нужно столкновение Москвы с Североатлантическим альянсом. Однако если кто-то его хочет, то Россия готова.
При этом Россия не может прекратить боевые действия, потому что Украина наступает на ее позиции. Противник остановлен и отброшен, а Киев понес тяжелые потери в живой силе и технике, лишившись 415 танков. Однако в их тактике есть изменения – теперь ВСУ берегут технику.
О террористах и неонацизме
Отвечая на вопрос о передаче из Турции бойцов полков "Азов" (запрещён и признан террористическим) Путин заявил, что "договоренности были", однако других комментариев он давать не будет. Напомним, что они уже вернулись на Украину.
Говоря о действиях Киева, президент подчеркнул, что Украина ищет свою идентичность, но не понимает, почему это необходимо делать на поприще неонацизма.
Мирный план по Украине и зерновая сделка не связаны между собой, подчеркнул президент. Сначала Запад должен исполнить российские требования, а потом уже Россия вернется в зерновую сделку.
Не обошел стороной глава государства и тему Крымского моста.
"Россия после теракта на Крымском мосту нанесла превентивные удары по местам производства и отправки украинских морских беспилотников", – заявил глава государства.
О себе
Президент отметил, что не считает своим делом управление войсками. Он считает, что в этой ситуации это даже неправильно и вредно.
Также Путин дал "генетическое" объяснение своей работоспособности.
"Это биология, от предков все достается", – сказал российский лидер, отвечая на почти ночной пресс-конференции после нескольких дней напряженного саммита на вопрос, откуда он черпает энергию для такой насыщенной работы.
14:48:53 30-07-2023
украина все прекрасно понимает и с самого начала с 2013 года она строится как террористическое государство подчиненное ЦРУ. Именно это государство и должно было по плану ЦРУ получить термоядерное оружие и начинать бомбить наши города (чтобы США, англия и проч были не при чем)
21:01:32 30-07-2023
Гость (14:48:53 30-07-2023) украина все прекрасно понимает и с самого начала с 2013 года... Подучи для начала русский язык. Если, конечно, он тебе родной, поскольку пишешь ты на нём хуже иностранца.
14:57:38 31-07-2023
Многие заявления Путина у меня вызывают нервный хохоток, по той причине, что я помню и сохраняю для истории все его заявления.