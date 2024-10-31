О вреде энергетиков обяжут сообщать производителей

Предложение уже согласовала ФАС с профильными министерствами

31 октября 2024, 16:40, ИА Амител

Банки / Фото: unsplash.com / Majkl Velner

Федеральная антимонопольная служба России вместе с рядом других министерств обяжет производителей энергетиков предупреждать о вреде их чрезмерного употребления, сообщает РБК.

Изменения ФАС предложила внести в закон "О рекламе". Инициатива уже согласована с Минздравом, Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом. Если предложение будет принято, маркировка в рекламе тонизирующих напитков станет обязательной. В рекламе на радио продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в видеоформатах – не менее пяти секунд, а в статичной – не менее 10% рекламной площади.

По словам экспертов, несмотря на то, что безалкогольные тонизирующие напитки не являются опасным продуктом, идею предупреждения об умеренном потреблении поддерживают. Также отмечают, что важно соблюсти гармоничный баланс и не допустить "демонизации" категории энергетических напитков.