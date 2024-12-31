О нежелательных сочетаниях новогодних блюд и алкоголя рассказали россиянам

Любое традиционное блюдо за новогодним столом дает на организм серьезную нагрузку в сочетании со спиртным, если не знать меры в употреблении

31 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Праздничный стол / Фото: amic.ru

Почти любое традиционное новогоднее блюдо в сочетании с алкоголем дает тяжелую нагрузку на организм, если не знать меры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бренд-амбассадора компании Ladoga Владимиры Коврижных.

"Главный принцип – соблюдать осознанность при употреблении. Жирные закуски при обильном возлиянии дают большую нагрузку на организм, но одно из самых главных заблуждений из традиционных блюд – маринады", – пояснил эксперт.

Также он отметил, что важно отличать соленья, квашеные и маринованные продукты. Уксус создает дополнительные сложности вместе с алкоголем, поскольку этанол, который находится в алкогольных напитках, распадается в том числе на уксусный альдегид и при смешивании осложняет самочувствие на утро.

А вот шампанское с пельменями – отличная идея, но только с жареными. Традиционно игристое проходит через реакцию Майяра, поэтому фритюр и жаренья станут отличным сопровождением. Оливье для любителей изысков будет прекрасным сопровождением граппы и виноградной чачи. Шуба составит отличную пару для классических джинов и рома во французском стиле, с яркими тростниковыми ароматами. А водка будет универсальным ответом для всего", – сказал Коврижных.

Эксперт заключил, что ответственное употребление и учет индивидуальных особенностей организма – главный ключ к безболезненному утру.