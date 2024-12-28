Врач предупредила об опасных последствиях при переедании мандаринов
Особенно эти фрукты в больших количествах опасны для диабетиков
28 декабря 2024, 17:00, ИА Амител
Фото: Elisabeth Rosenak / unsplash.com
Здоровому человеку можно съедать до пяти мандаринов в день, предупредила диетолог Софья Елиашевич в телеграм-канале.
При этом переедание этими фруктами может вызвать боль в животе, а также вздутие и изжогу, предостерегает специалист.
По словам Елиашевич, мандарины содержат много фруктозы и кислоты, что грозит резкими скачками сахара в крови, особенно для диабетиков.
Ранее диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова рассказала, кому не стоит употреблять мандарины.
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17:45:07 28-12-2024
У нас на мандарины нет денег
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налоговая должна проверить на какие деньги он ел мандарины. Если что шутка.