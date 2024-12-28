Врач предупредила об опасных последствиях при переедании мандаринов

Особенно эти фрукты в больших количествах опасны для диабетиков

28 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Фото: Elisabeth Rosenak / unsplash.com

Здоровому человеку можно съедать до пяти мандаринов в день, предупредила диетолог Софья Елиашевич в телеграм-канале.

При этом переедание этими фруктами может вызвать боль в животе, а также вздутие и изжогу, предостерегает специалист.

По словам Елиашевич, мандарины содержат много фруктозы и кислоты, что грозит резкими скачками сахара в крови, особенно для диабетиков.

Ранее диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова рассказала, кому не стоит употреблять мандарины.