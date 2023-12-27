"Объект номер один". Как в Барнауле награды вручали за мост на проспекте Ленина
С проблемой достойно справились, сегодня уже наслаждаемся дорогой
27 декабря 2023, 15:13, ИА Амител
Минтранс Алтайского края и администрация Барнаула 27 декабря вручили награды представителям дорожной отрасли, принимавшим участие в реконструкции путепровода на проспекте Ленина, сообщает мэрия.
Заместитель министра транспорта Александр Мошкин отметил, что ввод моста в эксплуатацию – очень важное событие.
"Он стал объектом номер один, за которым наблюдали на протяжении практически двух лет не только жители Барнаула, но и всего Алтайского края. Когда произошло закрытие и началась реконструкция, много было мнений, как город будет жить без моста. Но с этой проблемой достойно справились, сегодня уже наслаждаемся дорогой", – подчеркнул Мошкин.
Председатель барнаульского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин отметил, что путепровод, по сути, построили новый.
"Демонтировали старый и возвели новый", – уточнил Ведяшкин.
Замдиректора ДСУ № 4 по капстроительству Денис Попрядухин рассказал, что работа была сложной из-за громоздкости объекта.
"Основная сложность заключалась в поиске субподрядчиков и сведении их друг с другом – требовалось большое количество профессионалов различных специальностей. Приходилось работать круглосуточно. Больше всего горжусь тем, что нам удалось завершить работу в срок", – пояснил Попрядухин.
Наград удостоены коллектив ООО "ЗАПСИБ-МОСТ" и 42 работника Барнаульского ДСУ № 4, сотрудники ГИБДД УМВД России по Барнаулу, специалисты МУП "Горэлектротранс", МБУ "Автодорстрой", Управления механизации № 8, представители ООО "Каскадстрой", "Веллбилд", "Алтвелд", "Райдекс", "Сибирь Авто Альянс", "Гарант ТехСтрой", "СТЭК", а также сотрудники Федерального центра строительного контроля.
15:26:54 27-12-2023
Огромное спасибо всем причастным к строительству моста!!!
15:27:41 27-12-2023
Ихние круглосуточные осваивания народных денег мы все видели и почувствовали на своей шкуре. Какой ценнизм !
09:07:37 28-12-2023
Гость (15:27:41 27-12-2023) Ихние круглосуточные осваивания народных денег мы все видели... Что такое ценнизм?
15:54:21 27-12-2023
Ну реально молодцы, приятно ездить - ровненько, пробок нет.
16:00:48 27-12-2023
А по сути люди просто выполняли свою работу.
16:12:00 27-12-2023
Так подождите, какие награды. Это их работа обычная. Вам каждый раз за работу дают награды?
16:19:18 27-12-2023
А по сути люди просто выполняли свою работу.--- ну так свою работу по разному выполнять можно) а тут ну реально не придерешься, даже амиковские нытики проехали по мосту разок и заткнулись сразу😁
16:23:47 27-12-2023
Подождем весну... Как говорится, весна покажет кто где...
17:00:10 27-12-2023
Куда дели чугунные заражения? Ихние из фольги скоро попадают на паравозы, вместе с пешиходами.
17:17:28 27-12-2023
Куда дели чугунные заражения? Ихние из фольги скоро попадают ---- а нет, есть еще "порох в пороховницах" у безграмотных амиковских нытиков😁
17:54:14 27-12-2023
Смех да и только! Мост. Это разве мост. Где вода, река, море, штормы и др. несчастья. Пол срока летом тупо гоняли балду. Это все видели, кто каждый день лазил по лестницам и прыгал по рельсам. Стойки заливали почти 3 месяца. Вы пригласите китайцев, которые стоят по 10 мостов в год размеров с крымский, и похвастайтесь! Позорище. И денег перерасход! А награды себе на одно место повесьте, если не стыдно надевать!
17:56:07 27-12-2023
Молодцы, что закончили в срок, но вопросы по неожиданному росту стоимости ремонта на 24% или 400 млн рублей, остались. Дотационному региону такие деньги бы очень пригодились, но видно всех все устраивает.
18:30:35 27-12-2023
Молодцы что запустили движение! Но. Первые полгода там конь не валялся, часто никого не было, или работали 2-3 человека. Вторые полгода тоже было полупусто, но бывало по 5-6 человек насчитывал проходя мимо или глядя на камеру "Катунь 24" (поклон им до земли за очень нужную камеру). И только в последние полгода забегали как муравьи. Уверен, если бы контракты заключали заранее, если бы конструкции завозили пораньше, то время перекрытия моста можно было бы сократить наполовину. Надеюсь, мост на Калинина сделают за 3 месяца!
19:29:27 27-12-2023
Спасибо, что сдали в срок! Так классно сейчас по мосту ездить - всё ровненько, ни в автобусе, ни в трамвае не трясёт, ехал бы и ехал. Жаль, что закрыли временный переход, отлично же позволял срезать 😔
19:41:50 27-12-2023
А стыки на мосту, когда заделают, покрытие на мосту на троечку, как бы весной асфальт не сошел.
20:54:43 27-12-2023
А тех кто реально работал даже не упоминали
22:12:41 27-12-2023
Объект не доделан, награды получены, а дальше хоть трава не расти.
08:07:13 28-12-2023
Мост новый,дорожное покрытие - идиотизм и только. Руки из мягкого места росту и что Я не понимаю,за что ,за что эти им награды. Да ещё, гуси - лебеди фигуры конечно стояли трубопроводе, сломали,по завершению на место законное не вернули. Кто они теперь
09:08:54 28-12-2023
Юрий (08:07:13 28-12-2023) Мост новый,дорожное покрытие - идиотизм и только. Руки из мя... Себе поставь этих лебедей корявых на подоконник. Ценитель.