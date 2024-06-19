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Мы его теряем? Объем экспорта в Казахстан из Алтайского края сократился почти вдвое

Вывоз продукции в Казахстан просел сразу на 41%. Сейчас Алтай наращивает поставки в Китай

19 июня 2024, 08:01, ИА Амител

Фура / Фото: unsplash.com/Caleb Ruiter
Фура / Фото: unsplash.com/Caleb Ruiter

Сотрудничество с Казахстаном, который на протяжении многих лет для Алтайского края был главным рынком сбыта растительной продукции, серьезно осложнилось. Снижение экспорта в соседнее государство за пять месяцев 2024 года составило более 40%. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель регионального Управления Россельхознадзора Андрей Миронов.

Основное падение произошло по отправкам ячменя и пшеницы: всего 259 тыс. тонн, что составляет 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меньше на 14% отгрузили и технических культур – 92 тыс. тонн. Растительное масло в этом году не экспортировалось в Казахстан вообще. Прибавки удалось достичь только благодаря фуражным грузам: суммарно жмыха, шротов и отрубей отправлено на 30% больше, сообщил руководитель ведомства.

"Казахстан – страна, в которую Алтайский край последние годы экспортировал примерно 50% продукции растениеводства. Но за пять месяцев 2024 года было отгружено только 350 тысяч тонн, произошло снижение на 41%", – сообщил Андрей Миронов.

Такое падение докладчик объяснил препятствиями, которые одно за другим вводят для России соседи. Сначала в октябре 2023 года временно ограничили ввоз пшеницы автомобильным транспортом. После ограничили ввоз сельхозпродукции и по железной дороге. Сегодня для России разрешен ввоз в эту страны пшеницы вагонами только для внутреннего потребления: на определенные мукомольные или животноводческие предприятия.

"Сейчас лидером по экспорту для Алтайского края является Китай. В эту страну направляется основной объем поставок. Далее идут Казахстан, Монголия, Киргизия, Узбекистан и Беларусь. Но есть страны, в которые объемы поставок увеличиваются. Также открываются новые рынки. Так, в Афганистан мы стали больше отправлять муки, в Зимбабве – гороховую крупу, а в Индии распробовали нашу чечевицу. В Ирак идут отгрузки ядра подсолнечника, а в Таиланд нарастили объемы экспорта муки и гречневой крупы", – рассказал Андрей Миронов.

Алтайский край Экспорт
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Комментарии 7

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Гость

08:52:45 19-06-2024

Не смог найти алтайской чечевицы ни в одном барнаульском магазине из тех, в которых искал её

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Гость

10:11:34 19-06-2024

Гость (08:52:45 19-06-2024) Не смог найти алтайской чечевицы ни в одном барнаульском маг... Люди водку казахскую (вкусную) найти не могут. А вы тут с чечевицей ...

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Гость

10:06:34 19-06-2024

"Русский с казахом - дружба на веки" Всё? Киньдёх?

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Кхм...

10:20:58 19-06-2024

Не хочут под санкции. В Китае дешевле и проще.

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Гость

11:15:55 19-06-2024

Это все пиндосская рука.У них в Казахстане свои буржуиХуже наших бурятов.

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Гость

11:24:32 19-06-2024

Гость (11:15:55 19-06-2024) Это все пиндосская рука.У них в Казахстане свои буржуиХуже н... Хуже наших бурятов --- наши буряты вообще то еще на СВО и их бандеровцы сильно не любят. Буряты наверное всякие бывают, как и русские

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без комментариев

14:35:50 19-06-2024

Гость (11:15:55 19-06-2024) Это все пиндосская рука.У них в Казахстане свои буржуиХуже н... Это ты пиндосовский подголосок с Руины вещаешь. Ну пока можно вещай

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