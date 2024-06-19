Мы его теряем? Объем экспорта в Казахстан из Алтайского края сократился почти вдвое

Вывоз продукции в Казахстан просел сразу на 41%. Сейчас Алтай наращивает поставки в Китай

19 июня 2024, 08:01, ИА Амител

Фура / Фото: unsplash.com/Caleb Ruiter

Сотрудничество с Казахстаном, который на протяжении многих лет для Алтайского края был главным рынком сбыта растительной продукции, серьезно осложнилось. Снижение экспорта в соседнее государство за пять месяцев 2024 года составило более 40%. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель регионального Управления Россельхознадзора Андрей Миронов.

Основное падение произошло по отправкам ячменя и пшеницы: всего 259 тыс. тонн, что составляет 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меньше на 14% отгрузили и технических культур – 92 тыс. тонн. Растительное масло в этом году не экспортировалось в Казахстан вообще. Прибавки удалось достичь только благодаря фуражным грузам: суммарно жмыха, шротов и отрубей отправлено на 30% больше, сообщил руководитель ведомства.

"Казахстан – страна, в которую Алтайский край последние годы экспортировал примерно 50% продукции растениеводства. Но за пять месяцев 2024 года было отгружено только 350 тысяч тонн, произошло снижение на 41%", – сообщил Андрей Миронов.

Такое падение докладчик объяснил препятствиями, которые одно за другим вводят для России соседи. Сначала в октябре 2023 года временно ограничили ввоз пшеницы автомобильным транспортом. После ограничили ввоз сельхозпродукции и по железной дороге. Сегодня для России разрешен ввоз в эту страны пшеницы вагонами только для внутреннего потребления: на определенные мукомольные или животноводческие предприятия.