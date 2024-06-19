Мы его теряем? Объем экспорта в Казахстан из Алтайского края сократился почти вдвое
Вывоз продукции в Казахстан просел сразу на 41%. Сейчас Алтай наращивает поставки в Китай
19 июня 2024, 08:01, ИА Амител
Сотрудничество с Казахстаном, который на протяжении многих лет для Алтайского края был главным рынком сбыта растительной продукции, серьезно осложнилось. Снижение экспорта в соседнее государство за пять месяцев 2024 года составило более 40%. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель регионального Управления Россельхознадзора Андрей Миронов.
Основное падение произошло по отправкам ячменя и пшеницы: всего 259 тыс. тонн, что составляет 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меньше на 14% отгрузили и технических культур – 92 тыс. тонн. Растительное масло в этом году не экспортировалось в Казахстан вообще. Прибавки удалось достичь только благодаря фуражным грузам: суммарно жмыха, шротов и отрубей отправлено на 30% больше, сообщил руководитель ведомства.
"Казахстан – страна, в которую Алтайский край последние годы экспортировал примерно 50% продукции растениеводства. Но за пять месяцев 2024 года было отгружено только 350 тысяч тонн, произошло снижение на 41%", – сообщил Андрей Миронов.
Такое падение докладчик объяснил препятствиями, которые одно за другим вводят для России соседи. Сначала в октябре 2023 года временно ограничили ввоз пшеницы автомобильным транспортом. После ограничили ввоз сельхозпродукции и по железной дороге. Сегодня для России разрешен ввоз в эту страны пшеницы вагонами только для внутреннего потребления: на определенные мукомольные или животноводческие предприятия.
"Сейчас лидером по экспорту для Алтайского края является Китай. В эту страну направляется основной объем поставок. Далее идут Казахстан, Монголия, Киргизия, Узбекистан и Беларусь. Но есть страны, в которые объемы поставок увеличиваются. Также открываются новые рынки. Так, в Афганистан мы стали больше отправлять муки, в Зимбабве – гороховую крупу, а в Индии распробовали нашу чечевицу. В Ирак идут отгрузки ядра подсолнечника, а в Таиланд нарастили объемы экспорта муки и гречневой крупы", – рассказал Андрей Миронов.
08:52:45 19-06-2024
Не смог найти алтайской чечевицы ни в одном барнаульском магазине из тех, в которых искал её
10:11:34 19-06-2024
Гость (08:52:45 19-06-2024) Не смог найти алтайской чечевицы ни в одном барнаульском маг... Люди водку казахскую (вкусную) найти не могут. А вы тут с чечевицей ...
10:06:34 19-06-2024
"Русский с казахом - дружба на веки" Всё? Киньдёх?
10:20:58 19-06-2024
Не хочут под санкции. В Китае дешевле и проще.
11:15:55 19-06-2024
Это все пиндосская рука.У них в Казахстане свои буржуиХуже наших бурятов.
11:24:32 19-06-2024
Гость (11:15:55 19-06-2024) Это все пиндосская рука.У них в Казахстане свои буржуиХуже н... Хуже наших бурятов --- наши буряты вообще то еще на СВО и их бандеровцы сильно не любят. Буряты наверное всякие бывают, как и русские
14:35:50 19-06-2024
Гость (11:15:55 19-06-2024) Это все пиндосская рука.У них в Казахстане свои буржуиХуже н... Это ты пиндосовский подголосок с Руины вещаешь. Ну пока можно вещай