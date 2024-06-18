Алтайский край вдвое увеличил экспорт растительного масла в Китай
В структуре вывозимых грузов основную долю составляют зерно и продукты его переработки
18 июня 2024, 15:35, ИА Амител
Алтайский край за пять месяцев 2024 года в два раза увеличил объемы поставок растительной продукции в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В эту страну суммарно было экспортировано почти 455 тысяч тонн грузов. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель регионального Управления Россельхознадзора Андрей Миронов.
По большей части увеличения удалось достичь за счет зерновых и зернобобовых: плюс 270% – всего 140 тыс. тонн. Продуктов переработки зерна отгрузили без малого на 50 тысяч тонн (227%). А отправки фуража, преимущественно жмыха, увеличились в восемь раз, достигнув показателя более 33 тыс. тонн. Большой интерес в Поднебесной проявляют сейчас и к алтайскому растительному маслу.
"По растительному маслу прибавка составила 50%. Было отправлено 138 тыс. тонн. Это небывалый рост. Ни в одну страну мира не отправляется масла в таком количестве. Единичные отправки, конечно, есть, но они маленькие. Все основное количество масла теперь уходит в Китайскую Народную Республику", – рассказал Андрей Миронов.
При этом руководитель ведомства подчеркнул, что Китай весьма щепетильно подходит к проверке качества ввозимой продукции. Она должна соответствовать предъявляемым КНР требованиям по качеству и безопасности на пути от семечки до стола. И такую проверку в Алтайском крае проводят Центр оценки качества зерна и ФГБУ "ВНИИЗЖ".
"Для отправок в Китай растениеводческой продукции изначально исследуют семена, затем растения в вегетативной форме и завершающая проверка – анализ самой продукции. Предприятия, которые занимаются экспортом, должны обязательно пройти аттестацию в Россельхознадзоре. Сейчас в этом списке их порядка 300 и число продолжает расти", – отметил Миронов.
Как ранее сообщал amic.ru, любят в Китае также алтайские плавленые сыры и мороженое. Так, за неполные пять месяцев сладкого лакомства было отправлено более 40 тыс. тонн.
00:22:31 19-06-2024
Намного выгоднее и не преступно вредительски для страны вывозить товары глубокой переработки по рыночным ценам предварительно обеспечив дешевыми и качественными товарами народ. Все остальное особо опасные преступления против продуктовой безопасности страны и народа.
10:41:16 19-06-2024
Да ладно вам.Причем тут продуктовая безопасность?Сколько себя помню,моя бабушка в большом деревянном сундуке держала большой куль комкового сахара. А с другой стороны привезли мешок сухой вишни.Живы будем,не помрем.
00:29:27 20-06-2024
Гость (10:41:16 19-06-2024) Да ладно вам.Причем тут продуктовая безопасность?Сколько себ... Вот и живи как твоя бабушка а другие не хотят
00:28:19 20-06-2024
Наши чиновники о своем народе забыли что им тоже кушать хочется им главное побольше бабла раньше зеленых теперь красных т.е юаней кур продали теперь за масло взялись в Москве такой номер не прокатил бы а на периферии можно всё
22:30:19 08-07-2024
Что такое комковой сахар? Есть кусковой, комковой это когда в мешке в комок слежался?)).
Отстаньте от бабушки.
В Москве столько масла не производят, туда только везут.