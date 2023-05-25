Томенко рассказал, на сколько миллиардов вырос объём соцвыплат на Алтае

Губернатор подчеркнул, что за каждым вложенным рублём стоит непростая история конкретного человека

25 мая 2023, 11:17, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Червяков

В Алтайском крае за пять лет объём всех видов социальных выплат вырос с 20 млрд рублей до 44 млрд, а в этом году в бюджет заложили 53 млрд. Об этом губернатор региона Виктор Томенко рассказал во время отчёта работы правительства за 2022 год.

"За каждым вложенным рублём стоит непростая история конкретного человека. Это и семьи с детьми, и малоимущие, и люди с ограниченными возможностями здоровья, и старшее поколение. Это далеко не полный перечень тех, кому ежедневно требуется наша поддержка. Поэтому мы и дальше будем увеличивать объём социальной помощи на столько, на сколько это будет возможно", – подчеркнул глава региона.

Томенко напомнил, что одно из последних принятых решений – дополнительные выплаты детям войны. Это около 170 млн рублей, которые указанная категория граждан уже получила.

Кроме того, в крае организована работа службы сиделок, работают дома-интернаты, центры дневного пребывания. Туда приезжают волонтёры, проводятся концерты. Специальные мобильные бригады доставляют продукты и лекарства на дом, отвозят при необходимости людей в больницу.

"Помощь наших работников социальной защиты с 2020 года получили 147 тысяч жителей края", – отметил Томенко.

Также в ходе отчёта губернатор рассказал, какую поддержку получают семьи участников СВО в Алтайском крае.