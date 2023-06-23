Объем просрочек по кредитным картам в России составил рекордные 225 млрд рублей

Рост просрочек наблюдается на фоне увеличения количества выданных карт

23 июня 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Объем просроченных задолженностей по кредитным картам в России вырос до рекордных 225 миллионов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на данные бюро кредитных историй (БКИ) "Скоринг Бюро".

За май объем просрочек увеличился на 9%. Отмечается, что увеличение количества просрочек наблюдается на фоне роста объемов выдачи кредитных карт: в течение всех весенних месяцев выдавалось в среднем по два миллиона карт в месяц.

Средний чек при этом не сильно изменился, составляя около 90 тысяч рублей.