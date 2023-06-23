Объем просрочек по кредитным картам в России составил рекордные 225 млрд рублей
Рост просрочек наблюдается на фоне увеличения количества выданных карт
23 июня 2023, 14:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Объем просроченных задолженностей по кредитным картам в России вырос до рекордных 225 миллионов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на данные бюро кредитных историй (БКИ) "Скоринг Бюро".
За май объем просрочек увеличился на 9%. Отмечается, что увеличение количества просрочек наблюдается на фоне роста объемов выдачи кредитных карт: в течение всех весенних месяцев выдавалось в среднем по два миллиона карт в месяц.
Средний чек при этом не сильно изменился, составляя около 90 тысяч рублей.
14:30:10 23-06-2023
Так млн - ов или млрд - ов ?
14:48:10 23-06-2023
мильоном больше мильярдом меньше))))))