Россияне стали в 2-3 раза чаще покупать шаурму
Причиной может быть невысокая цена продукта на фоне других распространенных видов фастфуда
22 июня 2023, 15:30, ИА Амител
Спрос на шаурму в России вырос в два-три раза за последний год. Как сообщает газета "Ведомости", причиной может быть невысокая цена продукта на фоне других распространенных видов фастфуда.
Как отметил глава проекта open kitchen сети "Перекресток" Алексей Кузнецов, за первые пять месяцев 2023 года они продали 590 тысяч штук шаурмы. Это больше, чем за весь прошлый год, и в 2,5 раза больше, чем за первые пять месяцев 2022 года. Сеть "Донер24" ("Додо пицца") отметила, что продажи шаурмы год к году увеличились на 265% в мае, до 7,5 млн рублей. За первую неделю июня рост составил 234%.
Эксперты считают, что интерес к шаурме среди жителей России повысился из-за невысокой цены. По информации оператора фискальных данных "Платформа ОФД", средний чек на шаурму сейчас составляет 171 рубль. Для сравнения: средний чек бургера составляет 236 рублей, пиццы – 378 рублей, роллов – 435 рублей. Кроме того, за эту цену человек получает сытный и быстрый в приготовлении перекус.
15:37:18 22-06-2023
Россияне стали в 2-3 раза чаще покупать шаурму------- Это ленивая молодежь. А россияне давно уже сами научились делать шаурму, да еще какую! Покупная и рядом не стояла.
16:01:00 22-06-2023
Гость (15:37:18 22-06-2023) Россияне стали в 2-3 раза чаще покупать шаурму------- Это ле... Вы не работаете, что-ли? Иначе где вы на работе на обеде будет делать ту шаурму?
16:15:03 22-06-2023
Это г... еще кто-то покупает ?
17:10:20 22-06-2023
Вы не работаете, что-ли? Иначе где вы на работе на обеде будет делать ту шаурму?---- а вот и ленивый россиянин. Готовишь компоненты вечером (кстати, это очень быстро делается), в обед заворачиваешь все в лаваш + соус, в микроволновку на 10 сек (если есть) и ешь на здоровье. Встречный вопрос - там такой запах от нее возле киоска... любой аппетит отобьет. КАК вы ее едите вобще?!
17:44:01 22-06-2023
Гость (17:10:20 22-06-2023) в микроволновку на 10 сек (если есть) и ешь на здоровье. а если нет микроволновки? и за 10 секунд она даже лаваш не нагреет. а в правильной шавухе лаваш должен быть не разогрет, а поджарен с внешней стороны.
19:22:57 22-06-2023
Гость (17:10:20 22-06-2023) Вы не работаете, что-ли? Иначе где вы на работе на обеде буд... так же россияне научились сами стричься, сами делать маникюр, сами приседать с гантелькой и другое множественное "сами" - обычный бред от жмотяры.
11:49:13 23-06-2023
Гость (17:10:20 22-06-2023) Вы не работаете, что-ли? Иначе где вы на работе на обеде буд... Дамочкп, вы явно нигде не работаете, раз у вас даже мысли не возникает, что люди на работе не имеют возможности сами готовить себе обед. А раз вы не работаете, то ленивая здесь именно ВЫ.
18:16:05 22-06-2023
А россияне ли? Еще больше гастеров завезти и миллионами жрать будут. Посмотрите на Германию. А россиян вот потравили больше сотни.
19:00:03 22-06-2023
а в правильной шавухе лаваш----- а, так для вас это и все, что должно быть в правильной шаурме?) Ну тогда ешьте дальше, вопросов больше нет.