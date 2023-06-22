Россияне стали в 2-3 раза чаще покупать шаурму

Причиной может быть невысокая цена продукта на фоне других распространенных видов фастфуда

22 июня 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спрос на шаурму в России вырос в два-три раза за последний год. Как сообщает газета "Ведомости", причиной может быть невысокая цена продукта на фоне других распространенных видов фастфуда.

Как отметил глава проекта open kitchen сети "Перекресток" Алексей Кузнецов, за первые пять месяцев 2023 года они продали 590 тысяч штук шаурмы. Это больше, чем за весь прошлый год, и в 2,5 раза больше, чем за первые пять месяцев 2022 года. Сеть "Донер24" ("Додо пицца") отметила, что продажи шаурмы год к году увеличились на 265% в мае, до 7,5 млн рублей. За первую неделю июня рост составил 234%.

Эксперты считают, что интерес к шаурме среди жителей России повысился из-за невысокой цены. По информации оператора фискальных данных "Платформа ОФД", средний чек на шаурму сейчас составляет 171 рубль. Для сравнения: средний чек бургера составляет 236 рублей, пиццы – 378 рублей, роллов – 435 рублей. Кроме того, за эту цену человек получает сытный и быстрый в приготовлении перекус.