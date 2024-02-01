Объемы огромные. Что будет с деревьями, уцелевшими при пожаре в Егорьевском районе

Горельник можно пустить на дрова, если его не успеют съесть вредители

01 февраля 2024, 06:15, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После лесного пожара в Егорьевском районе осталось большое количество деревьев, которые уцелели или пострадали частично, – их можно было бы пустить на переработку, но разрешение на это пока в Алтайском крае никем не получено, сообщил руководитель холдинга "Алтайлес" Иван Ключников.

Он пояснил, что разработка такой древесины возможна только после завершения лесопатологического обследования, которое установит точную площадь и объемы пострадавшего леса, назначит виды рубок и лесовосстановительные мероприятия. Все эти вопросы находятся в компетенции регионального Минприроды.

В среднем процедура по оценке длится около года, но если сроки будут затянуты, даже дрова делать будет не из чего: из-за активности вредителей горельник просто превратится в труху. А учитывая, что до сих пор не завершены аналогичные мероприятия в Угловском районе, где пожар произошел еще в 2022 году, делать прогнозы по Егорьевскому району весьма проблематично, хотя объемы там огромные, отметил Ключников.

"В Алтайском крае всего с учетом хозяйствующих субъектов и частников в год заготавливают не более 3,2 млн кубов древесины. Сейчас просто сверху (в результате пожара. – Прим. ред.) прилетает 4,8 млн "кубов". Но сложно говорить по Егорьевскому району, если даже по Угловскому, где пожар был на год раньше, обследование не завершено. Анализируя последние 25-30 лет, лучшая ситуация – по Николаевской гари. Все службы сработали быстро: провели обследование, убрали сгоревшие насаждения и провели мероприятия по лесовосстановлению", – сказал Иван Ключников.

Как ранее сообщал amic.ru, площадь лесного пожара в Егорьевском районе превысила 15 тыс. га.