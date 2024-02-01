Объемы огромные. Что будет с деревьями, уцелевшими при пожаре в Егорьевском районе
Горельник можно пустить на дрова, если его не успеют съесть вредители
01 февраля 2024, 06:15, ИА Амител
После лесного пожара в Егорьевском районе осталось большое количество деревьев, которые уцелели или пострадали частично, – их можно было бы пустить на переработку, но разрешение на это пока в Алтайском крае никем не получено, сообщил руководитель холдинга "Алтайлес" Иван Ключников.
Он пояснил, что разработка такой древесины возможна только после завершения лесопатологического обследования, которое установит точную площадь и объемы пострадавшего леса, назначит виды рубок и лесовосстановительные мероприятия. Все эти вопросы находятся в компетенции регионального Минприроды.
В среднем процедура по оценке длится около года, но если сроки будут затянуты, даже дрова делать будет не из чего: из-за активности вредителей горельник просто превратится в труху. А учитывая, что до сих пор не завершены аналогичные мероприятия в Угловском районе, где пожар произошел еще в 2022 году, делать прогнозы по Егорьевскому району весьма проблематично, хотя объемы там огромные, отметил Ключников.
"В Алтайском крае всего с учетом хозяйствующих субъектов и частников в год заготавливают не более 3,2 млн кубов древесины. Сейчас просто сверху (в результате пожара. – Прим. ред.) прилетает 4,8 млн "кубов". Но сложно говорить по Егорьевскому району, если даже по Угловскому, где пожар был на год раньше, обследование не завершено. Анализируя последние 25-30 лет, лучшая ситуация – по Николаевской гари. Все службы сработали быстро: провели обследование, убрали сгоревшие насаждения и провели мероприятия по лесовосстановлению", – сказал Иван Ключников.
Как ранее сообщал amic.ru, площадь лесного пожара в Егорьевском районе превысила 15 тыс. га.
08:19:29 01-02-2024
Раздайте бесплатно людям.
11:06:42 01-02-2024
Сергей (08:19:29 01-02-2024) Раздайте бесплатно людям.... Древесина является собственностью государства. Существуют специальные процедуры разработки таких площадей. Без них ни арендатор, ни другие компании, ни физлица не могут использовать сгоревшую или ветровальную древесину. Только ту, что подходит под понятие «валежник.
08:20:39 01-02-2024
Прям так и вертится на языке: "на воре и шапка горит!" У "Алтайлес" прям "руки чешутся, об карман"!? Вроде там еще поджигателя не нашли, кроме "сухих молний"?
11:04:22 01-02-2024
Гость (08:20:39 01-02-2024) Прям так и вертится на языке: "на воре и шапка горит!" У "Ал... Древесина, оставшаяся после пожара, не пригодна для переработки на современных мощностях холдинга «Алтайлес». Компания выражает беспокойство об общем состоянии пройденных огнем насаждений. Все процедуры, связанные с этими площадями, находятся в компетенции Минприроды. Холдинг не принимает никаких решений по этим участкам.
08:37:28 02-02-2024
Ольга Лисица (11:04:22 01-02-2024) Древесина, оставшаяся после пожара, не пригодна для перераб... ------ А ваш шеф думает почему-то по другому: "Сейчас просто сверху (в результате пожара. – Прим. ред.) прилетает 4,8 млн "кубов". А чуть выше по тексту он сказал "осталось большое количество деревьев, которые уцелели или пострадали частично, – их можно было бы пустить на переработку". ИЛИ это ДРУГОЕ и мы все НЕ ТАК поняли?
10:09:26 01-02-2024
Ни кому не отдадут. Продадут за хорошие деньги.
11:10:02 01-02-2024
Гена (10:09:26 01-02-2024) Ни кому не отдадут. Продадут за хорошие деньги. ... Как было сказано выше, качество такой древесины позволяет использовать ее только на дрова. В лучшем случае - на доски невысокого качества. Если вы думаете, что эту древесину можно продать в Казахстан, то напомним, что в 2023 году там были разрушительные лесные пожары на больших площадях, соответственно у них есть свои гари для разработки.
14:10:56 01-02-2024
Ольга Лисица (11:10:02 01-02-2024) Как было сказано выше, качество такой древесины позволяет и... Вот и отдайте людям на дрова бесплатно, но вы скорей удавитесь.
11:27:13 01-02-2024
- "Все эти вопросы находятся в компетенции регионального Минприроды." ==== Губернатору на размышление, вот где сидят самые страшные вредители леса.
14:46:20 01-02-2024
Это вредительство! надо быстро всё делать или бесплатно раздавать людям!