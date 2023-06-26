Журналисты amic.ru побывали в зоне тушения пожара в Егорьевском районе и увидели, как его тушили

26 июня 2023, 07:11, Антон Дегтярев

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вот уже второй за лето серьезный лесной пожар удалось локализовать в Егорьевском районе в пятницу, 23 июня. Он бушевал пять дней – с 19-е по 23-е число, население ближайших сел было на грани эвакуации, видело красное зарево в устрашающем гуле огня. Пламя раскинулось на площади 9760 гектаров, что сделало пожар одним из крупнейших в крае за последнее время. Из-за него огромная часть егорьевского леса буквально почернела и умерла. В финальный день стихийного бедствия журналисты amic.ru съездили в Егорьевский район и своими глазами посмотрели, как тушили неукротимое пламя.

"Будто ядерный грибок на небе"

Атмосфера крупного пожара ощущалась буквально на въезде в село Новоегорьевское Егорьевского района. Только мы увидели табличку этого населенного пункта, мимо сразу проехало несколько автомобилей пожарных и МЧС, через открытое окно начал чувствоваться резкий, въедливый запах гари. Он здесь был повсюду – чем ближе к лесу, тем запах острее и тем больше он ощущался на языке и сильнее оседал комом в горле. А между тем в такой обстановке пожарные работали круглые сутки.

Мы приехали в Егорьевский район в последний день пожара – 23-го числа. Тогда огонь от сел уже отступил. Началось возгорание вечером 19 июня, а 20-21 июня пламя подобралось к населенным пунктам ближе всего – местные жители наблюдали за приближающимся заревом, задыхались от дыма и буквально сидели на чемоданах.





























Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Такого не было никогда на моей памяти – будто ядерный грибок на небе. Люди пугались, от дыма глаза резало. В Лебяжье люди даже выносили стульчики и смотрели на это красное зарево апокалипсиса как в кинотеатре. В поселке Перешеечном, который ближе всего к пожару, чуть не случилась эвакуация. Звонят, я подхожу к окну, машины движутся, полные багажники и салоны вещей, у людей паника, бензин на заправках заканчивался. Я лично не паниковала, но в тот вечер, со вторника на среду, документы собрала. Была рассылка от МЧС, всех оповестили, сельсовет объезжал дома на маршрутках, люди собрались у клуба, но в итоге им сказали идти по домам", – поделилась жительница Новоегорьевского, специалист по кадрам компании "Лебяжье-Лес" Наталья Каплина.

В магазине "Лесовичок" в поселке Перешеечном, который находится ближе всего к горящему лесу, нам удалось поговорить и с двумя местными жительницами. Они ожидали эвакуацию, собрали вещи и были готовы ехать. Любовь Николаевна рассказывает, что у здания клуба они простояли полтора часа уже с собранными чемоданами. За себя она боялась мало – скорее, за имущество, которое могло просто сгореть, и за домашних животных, ведь могли погибнуть.

Работающая в магазине продавцом Галина Николаевна и вовсе перед объявленной эвакуацией отвязала свою собаку, покормила всех животных и оставила их в доме. Но когда вернулась, никто не убежал – все были на месте. По ее словам, собаке во время пожара было особенно сложно. Повсюду был дым, участок засыпало пеплом – прямо как в фильме "Сайлент Хилл". Пса она отпаивала молоком, и ему становилось полегче, отмечает Галина Николаевна.

Столь серьезного пожара в селе еще никогда не видели, подчеркнула она.

































Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Небо было красным, стоял настоящий гул, как из печки. Казалось, что огонь уже совсем близко. В первый день пожара я встала в полпервого ночи, а повсюду дым, пепел валится. Все этим пеплом засыпало, будто это снег. На одну ночь мы даже съездили в Рубцовск, потому что трудно было тут находиться, спать не могли, боялись, что ночью так и сгорим. Потом хотели объявить эвакуацию – а как эвакуироваться. Стоишь, думаешь, что с собой взять, а все нужное", – воспоминает Галина Николаевна.

Как начался пожар и кто его тушит?

В поселке Перешеечном первым пунктом, куда пустили журналистов, стал штаб, откуда руководили тушением пожара. Это небольшой домик, относящийся к Минприроды Алтайского края. Здесь висела карта, где отмечались ключевые точки пожара, еще несколько карт разбросаны на столе, были слышны постоянные переговоры по рации, не умолкающие ни на минуту. Туда-сюда ходили люди, которые не спали сутками, но все же оставались максимально бодрыми и сосредоточенными.

















Штаб

Заместитель директора по лесохозяйственной деятельности ООО "Лебяжье-Лес" Евгения Бобровская пояснила, что пожар начался во второй половине дня в понедельник, 19 июня, он имел высокую интенсивность горения, столбы дыма были плотными и большими.

"В течение 10 минут все машины выдвинулись на тушение. Подъехав на место пожара, мы обнаружили, что действует он на серьезной площади. Температура более 40 градусов и сильный ветер, около 10 метров в секунду, позволили пожару распространяться быстро. Мы начали подтягивать технику. Но пожар быстро перешел в верховой устойчивый, ветер часто менял направление, это создавало огромные сложности в тушении", – пояснила она.

В штабе на протяжении всего пожара отслеживалась динамика стихийного бедствия и обсуждалось его тушение. Работали здесь круглосуточно – и те, кто руководил тушением пламени, за пять суток спали всего по полтора-два часа в день.

23 июня пожар удалось локализовать с трех направлений, оставалось только пламя с южной стороны. В тушении участвовали силы КАУ "Алтайлес", МЧС, регионального Минприроды, КАУ "Боровлянский лесхоз". В пятницу ликвидацией ЧП занималось 282 человека и 110 единиц техники. Но большую часть людей и техники для тушения привлек частный холдинг "Алтайлес", арендующий эти территории. Его сотрудники составили костяк команды, которая тушила пламя, – остальные, скорее, оказывали помощь "Алтайлесу", пояснили в штабе.

Самолет и вертолет

К тушению привлекли самолет-амфибию Бе-200, скидывающий воду, и вертолет Robinson R66, который мониторил обстановку в лесу.

По словам Евгении Бобровской, всего один самолет предоставили для тушения этого пожара, потому что в России их мало и получить хотя бы одно воздушное судно – уже удача. Да и толку от него не так много – верховой пожар потушить с самолета нельзя, отметила она. Такое пламя, как правило, тушится на земле.

Вертолет же внимательно следит за пожаром с неба. Стоянка у него – также в селе, недалеко от штаба. Управлял им летчик Вячеслав Демихов. Вертолет, на котором он летал, – маленький и низенький: полтора метра в высоту и два – в длину. Однако с него можно рассмотреть весь лес, отметил он. Вертолет вылетал два раза в день – около 9 часов утра и в районе 17-18 часов вечера; каждый такой вылет длился чуть больше двух часов. И каждый такой рейд помогал направлять силы в конкретные места возгорания, а также координировать работу пожарных.



















"После полета обрисовываются границы участка, замеряется площадь, летчик-наблюдатель собирает данные, формирует их, и информация идет к экспертам, в пресс-службу, в СМИ и так далее. Нам тяжело работать, ветер мешает, броски присутствуют. Наземные бригады занимаются тушением, мы следим, чтобы и машины не попали в зону пожара. Иногда пожар может обойти людей кольцом. Мы смотрим, чтобы этого не произошло", – пояснил он.

"Все подробно следят за происходящим в лесу"

Почти все привлеченные к тушению люди – это сотрудники холдинга "Алтайлес" и его подразделения ООО "Лебяжье-Лес". Один из них, например, водитель автомобиля на вывозке леса Евгений Пилюк. В 20-х числах июня у него должен был быть отпуск, но все планы нарушил пожар. Вместо отпуска Евгений работал: подвозил горюче-смазочные материалы, запчасти, доставлял еду. По его словам, работать в месте пожара сложно – все потому, что много дыма и дышать тяжело. Из-за этого он даже эвакуировал свою семью из Новоегорьевского в Рубцовск, а детей отправил в лагеря отдыха.

Сам же он поехал на пожар. И здесь такие, как Евгений, по-настоящему нужны. Он местный и хорошо знает лес. Мужчина ездил на разные пункты к пожарным, на каждом проводил по 20-30 минут – в зависимости от задачи. Стресса у Евгения, по его словам, не было, ведь вся работа четко скоординирована.

"Например, по рации сообщают, что поднялся верховой пожар, и всем на озеро надо уйти, на безопасное расстояние. Мы едем на озеро, ждем, там самолет сбрасывает воду. Когда это происходит, там никого не должно быть – идет сброс 14 тонн воды, от такого удара сразу макушки деревьев ломаются. А когда сбили верховой пожар, проходит облет. Когда все утихнет, приходилось ждать час, полтора или два. Все внимательно следят за происходящим", – объяснил Евгений.

Евгений Пилюк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Непосредственно на место пожара мы поехали в сопровождении специалистов "Лебяжье-Лес" (входит в холдинг "Алтайлес"). Они доставляли пожарным воду и еду. 23 июня, например, им развозили горячее питание – пожарные, заправщики и другие получали контейнеры с гречкой и сосисками. Вдобавок им выдавали консервы и пряники. Полностью за питание отвечало ООО "Лебяжье-Лес". Местные также приносили гуманитарную помощь, но, отмечают и специалисты холдинга "Алтайлес", положенной еды и так хватает с лихвой – и часто "гуманитарка" просто лежит в пакетах рядом с машинами.

Кормили пожарных по несколько раз в день. И просто так проехать к месту пожара нельзя – трассу перекрывал наряд ГИБДД, который не пускал на опасную территорию лишних людей. У нас проверили документы и пропустили дальше – на пустую дорогу, которую занимали специальные авторазливочные станции (сокращенно АРСы). Как рассказали нам заправщики, в смену они заправляют по 50 машин. Работают заправщики, как и пожарные, сутки, а потом их отпускают домой.

Разведка и МЧС

На УАЗах-"буханках" ездили и так называемые разведчики местности. Да, очаги пожара выявляют не только по воздуху, но и по земле. Делает это специальная группа. Один из таких специалистов – Максим Ахметов – рассказал, что они тоже местные, живут в Новоегорьевском и работали на пожаре через сутки. Ездили они вглубь леса – максимум на 10-15 км. Но с нештатными ситуациями за все дни пожара не сталкивались ни разу, потому что четко выполняют все указания, отметил Ахметов.























Немало на дороге было и сотрудников МЧС из Рубцовска, Барнаула и других населенных пунктов края, которых разместили в здании местного клуба. Они также помогали тушить пожар – рядом стояли их заправочные машины, в которых люди также работали сутками.

Часть спасателей непосредственно работала в лесу. Так, например, мы увидели, как сотрудники МЧС тушили пожар с помощью ранцевых огнетушителей. Схема простая – ранец заполняется водой, надевается на плечи, а дальше со специальным опрыскивателем нужно идти проливать места пожара – будто обрабатывать картошку от колорадских жуков.

"Конечно, работа тяжелая, носить такой рюкзак тяжеловато, ведь в нем 20 литров воды, устаешь. Мы работаем уже третьи сутки, ночью отдыхаем. Занимаемся проливкой, в сильно опасные точки нас не пускают", – поделился один из спасателей, Александр Паршин, попросив не показывать его по телевизору – родные будут волноваться.



































"Домой приезжаешь разбитым"

На пожарных машинах тоже трудились, как правило, работники "Алтайлеса". Они ездят на пожарных машинах, находят пламя и мгновенно заливают его водой. Одно из возгораний они затушили буквально на глазах журналистов – сначала залили водой огонь, а потом въехали в плотную дымовую завесу – причем без респираторов или масок. Но ничего страшного не произошло – через какое-то время машина, будто "Летучий голландец", выплыла из глубины дымного океана.

Четверых таких пожарных мы застали за обедом – они ели остывшие, но румяные пироги и пили кофе из термоса. Все – позитивные, открытые, но не слишком разговорчивые. Они поделились с журналистами, что на этом пожаре отдохнуть им удается редко. Ведь он большой по площади, да и хвойный лес горит лучше всего. Огонь быстро перекидывается на деревья, и они горят как спички, объяснили пожарные. Поэтому так быстро и распространялись страшные верховые пожары, которые сложно тушить и от которых часто надо просто бежать. Нередко возгорание происходило и в тех местах, которые уже были потушены, и нужно ехать туда снова, отметили огнеборцы.



















































В лесу жарко, дымно, постоянно хочется пить, а ночевать приходится в машинах, объяснили спасатели. Однако еды и воды им привозили в избытке, добавили они.

"Работаем посменно. Сутки здесь, потом домой. Конечно, устаешь, домой приезжаешь разбитым. Побороть бы пожар – да побыстрее домой", – сказал один из спасателей.

"Если не дышать гарью – значит, ничего не тушить"

Директор по лесному хозяйству холдинга "Алтайлес" Валерий Савин работал в лесу бок о бок с пожарными. Пять суток он трудился на пожаре почти без сна – первые два дня поспать вообще не удавалось, заметил он. Но в последний день ЧП, 23 июня, работать стало уже легче, отметил он.

На пожаре Савин занимался организацией, развозил еду, воду и сигареты, сам тушил очаги возгорания и участвовал в другой работе.

Валерий Савин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"С момента начала работы в лесу с 2002 года это первый в жизни пожар на такой площади. Поэтому мы буквально живем где придется: в клубе, в машине, в штабе поспали. Нет конкретного места для ночлега, оно незачем. Идет пожар, надо быть на нем, постоянно принимать решения. В таком режиме работают и мужчины, и женщины. У вторых много организационной работы, они общаются по рации, решают, где достать запчасти и так далее", – пояснил он.

Начальник Титовского лесохозяйственного участка ООО "Лебяжье-Лес" Алексей Косьяненко также был первый раз на столь масштабном пожаре – при том, что проработал в отрасли уже 20 лет.

"Мы прибыли ночью, часов в 10-11 вечера, видели зарево, и зрелище было страшным. Сразу поняли по характеру дыма и по зареву, что это большая площадь возгорания. Все дни были одинаково сложными с момента прибытия на пожар. Все время в работе, нет времени на отдых и еду. Хочется очаг затушить, чтобы он никуда не распространился. Кроме того, гарь, конечно, влияет на самочувствие. Когда этой гарью подышишь сутки, чувствуешь себя нетрезво, она будто туманит разум. Но если не дышать гарью – значит, ничего не тушить", – рассказал он.

Алексей Косьяненко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Впрочем, хоть работа и сложная, организовано все было на высшем уровне, подчеркнул Алексей Косьяненко. Разные структуры взаимодействовали четко и слаженно, с питанием проблем не было и "Алтайлес" обеспечивал их всем необходимым, отметил он.

Что будет с лесом?

Сейчас лес в Лебяжинском лесничестве выглядит удручающе. Кода едешь мимо него, видны обгорелые, угольно-черные деревья и покрывшаяся такой же чернотой земля. От многих растений остались лишь палки, костьми торчащие из-под земли. Часть деревьев повалилась, и они лежат, как осколки разрушенной империи. Впереди – большая и долгая работа по восстановлению лесного массива.

По словам Валерия Савина, после тушения пожара идет локализация, окарауливание и дотушивание, которые будут длиться неделю. Затем специалисты оценят площади и определят места, где потребуется выборочная или сплошная рубка, все обследования займут примерно год. И только после этого обязательно посадят новый лес.

Валерий Савин отметил, что для полного восстановления леса нужно как минимум 80-100 лет. Сгоревший массив же будет пригоден только для дров, которые "в таком количестве никому не нужны", отметил он. Поэтом пожар в Егорьевском лесу – это трагедия, и в прежнем виде этот лес мы в нашей жизни уже не увидим.