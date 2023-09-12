Обезглавленного мужчину нашли в московском парке

Возбуждено уголовное дело

12 сентября 2023, 12:02, ИА Амител

Фото: СК Москвы

Обезглавленный труп мужчины обнаружили в парке на севере Москвы, сообщили в телеграм-каналах столичных СК и прокуратуры.

"12 сентября <...> обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области шеи, головы и туловища", – рассказали следователи.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Ход расследования контролирует прокуратура.

Ранее в Барнауле трое парней избили человека клюшкой, руками и ногами. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.