НОВОСТИПроисшествия

Обезглавленного мужчину нашли в московском парке

Возбуждено уголовное дело

12 сентября 2023, 12:02, ИА Амител

Фото: СК Москвы
Фото: СК Москвы

Обезглавленный труп мужчины обнаружили в парке на севере Москвы, сообщили в телеграм-каналах столичных СК и прокуратуры.

"12 сентября <...> обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области шеи, головы и туловища", – рассказали следователи.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Ход расследования контролирует прокуратура.

Ранее в Барнауле трое парней избили человека клюшкой, руками и ногами. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Москва Происшествия

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:00:32 12-09-2023

В страшное время живем, слов нет вообще!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:43 12-09-2023

Гость (13:00:32 12-09-2023) В страшное время живем, слов нет вообще!... Скорее, в страшном месте....

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:31 12-09-2023

Гость (13:22:43 12-09-2023) Скорее, в страшном месте....... Чемодан-вокзал-Израиль! Проблем-то...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:13 12-09-2023

Уважаемые читатели, не волнуйтесь! Голову потом тоже нашли. И похоронили. Вот повезло человеку! Двое похорон было). @ "уральские пельмени" (сцена дворян на озере).

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров