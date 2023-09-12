"Все лицо было в крови". В Барнауле трое парней избили человека клюшкой

Пострадавшему потребовалась помощь медиков

12 сентября 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле трое парней жестоко избили молодого человека, пишет "Инцидент Барнаул".

Все случилось около дома № 150 по улице Георгия Исакова. Потерпевшего били клюшкой и руками, а также пинали по лицу.

"В итоге избитый парень лежал и не вставал, лицо было все в крови. Приехавшие на место происшествия медики сказали, что у него перелом ключицы", – отметили в паблике.

Причина конфликта неизвестна, но парни могли быть знакомы, полагают в сообществе.