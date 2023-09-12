"Все лицо было в крови". В Барнауле трое парней избили человека клюшкой
Пострадавшему потребовалась помощь медиков
12 сентября 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле трое парней жестоко избили молодого человека, пишет "Инцидент Барнаул".
Все случилось около дома № 150 по улице Георгия Исакова. Потерпевшего били клюшкой и руками, а также пинали по лицу.
"В итоге избитый парень лежал и не вставал, лицо было все в крови. Приехавшие на место происшествия медики сказали, что у него перелом ключицы", – отметили в паблике.
Причина конфликта неизвестна, но парни могли быть знакомы, полагают в сообществе.
11:56:28 12-09-2023
Трое на одного, теперь срок получат.
12:17:48 12-09-2023
Поскудно, действительно, в таком количестве на одного!
14:19:25 12-09-2023
Наверное боятся Родину защищать
14:24:30 12-09-2023
Мало того, что численное превосходство. Еще и не голыми руками. Гадёныши.