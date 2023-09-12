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"Все лицо было в крови". В Барнауле трое парней избили человека клюшкой

Пострадавшему потребовалась помощь медиков

12 сентября 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле трое парней жестоко избили молодого человека, пишет "Инцидент Барнаул".

Все случилось около дома № 150 по улице Георгия Исакова. Потерпевшего били клюшкой и руками, а также пинали по лицу.

"В итоге избитый парень лежал и не вставал, лицо было все в крови. Приехавшие на место происшествия медики сказали, что у него перелом ключицы", – отметили в паблике.

Причина конфликта неизвестна, но парни могли быть знакомы, полагают в сообществе.

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Гость

11:56:28 12-09-2023

Трое на одного, теперь срок получат.

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Гость

12:17:48 12-09-2023

Поскудно, действительно, в таком количестве на одного!

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Гость

14:19:25 12-09-2023

Наверное боятся Родину защищать

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Гость

14:24:30 12-09-2023

Мало того, что численное превосходство. Еще и не голыми руками. Гадёныши.

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