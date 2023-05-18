Обглоданное тело рецидивиста нашли в лесу под Новосибирском
Местные считают, что он мог скрываться от полиции
18 мая 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Доволенском районе Новосибирской области после майских праздников нашли обглоданный труп мужчины. Пока правоохранители разбираются в ситуации, местные рассказывают о том, кем мог быть погибший.
Как пишет "Сиб. фм", тело в пяти километрах от посёлка Довольное нашёл мужчина, который вышел гулять с собакой. Сейчас ДНК умершего сравнивают с образцами пропавшего ранее 50-летнего мужчины.
Сельчане рассказывают, что тот уже имел проблемы с законом, а в лес мог уйти, чтобы спрятаться от полиции. Сбежал из села мужчина в октябре. Причину смерти предстоит установить.
09:32:39 18-05-2023
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