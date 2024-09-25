Развязка и обход Барнаула. Какие транспортные проекты планируют реализовать на Алтае

Проекты рассмотрели на заседании Совета Федерации 24 сентября

25 сентября 2024, 16:10, ИА Амител

Совещание в Совете Федерации по развитию транспорта в Алтайском крае / Фото: Совфед

Несколько крупных проектов, связанных с транспортной инфраструктурой, планируют реализовать в Алтайском крае в ближайшем будущем. Речь идет о строительстве современной развязки на шоссе Ленточный Бор в Барнауле, обхода краевой столицы, а также дороги до туристической зоны "Бирюзовая Катунь". Однако сделать это без поддержки федеральных властей будет сложно. Масштабные проекты обсудили 24 сентября в Москве в Совете Федерации на комитете по экономической политике. Рассказываем, почему они так важны для нашего региона.

Алтай – один из лидеров Сибири

Расширенное заседание комитета СФ по экономической политике, на котором обсуждался вопрос "О развитии транспортной инфраструктуры Алтайского края", состоялось под руководством его председателя Андрея Кутепова. Мероприятие прошло в рамках Дней Алтайского края в Совете Федерации с участием представителей региона.

В начале заседания губернатор Виктор Томенко сообщил, что благодаря встречам с представителями комитетов правительство региона сформировало планы на ближайшие годы. В Алтайском крае уже ведется работа, которая позволит ему и дальше уверенно следовать по пути развития.

"Дни регионов – прекрасная возможность рассказать о нашей работе. Чтобы развивать регион дальше, мы должны иметь поддержку не только жителей Алтайского края, но и участвовать в развитии страны в целом и реализовывать проекты федерального масштаба. Задача Алтайского края в том, чтобы стать одним из самых влиятельных регионов Сибири", – пояснил Виктор Томенко и добавил, что для нашего края очень важно развивать транспортную и дорожную инфраструктуру. В том числе с учетом того, что край – туристический регион.

53 тысячи километров дорог

По протяженности дорожной сети Алтайский край стабильно занимает первое место в России. В настоящее время дорог в крае около 53 тысяч километров, сообщил в ходе заседания министр экономического развития региона Евгений Дешевых. Содержать такое количество дорог – дорогое удовольствие. Только за последние пять лет объем финансирования отрасли вырос в 2,5 раза и составляет около 23 миллиардов рублей ежегодно. "Мероприятия, проводимые в области дорожной деятельности, позволят нам к 2025 году достичь плановых значений целевых показателей национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

"Такой масштаб дорожного хозяйства предполагает активную работу по его содержанию и развитию. Мы стараемся привлекать средства с учетом всех возможных источников финансирования и уровней бюджета. Это средства дорожного фонда, инфраструктурных бюджетных кредитов, а также средства, направленные на дороги через различные отраслевые программы", – пояснил Евгений Дешевых.

Реконструкция развязки и обход Барнаула

В ходе заседания представители Алтайского края попросили членов Совета Федерации помочь реализовать несколько объектов. Первый – строительство транспортной развязки на пересечении с улицей Власихинской, которая станет продолжением реконструкции объездной автодороги в обход города Барнаула. Этот масштабный проект уже долгие годы мечтают реализовать власти региона. Через краевую столицу проходят три федеральных дороги, поэтому нужно вынести часть транзитного транспорта за пределы Барнаула.

Чтобы построить обход города Барнаула, необходимо не менее 70 миллиардов рублей. Проектно-сметная документация проекта уже разработана, но у региона нет таких денег, чтобы в одиночку построить обход.

"Мы ищем другие пути, предлагаем расширять узкие места в городе Барнауле через создание развязок, расширение дорог непосредственно в пригороде. Так, в последние несколько лет была проведена реконструкция дороги шоссе Ленточный Бор – расширение до четырех полос. В прошлом году началось строительство трехуровневой транспортной развязки, которая является началом этой дороги. Логическим завершением будет строительство транспортной развязки в месте окончания этой дороги на пересечении с улицей Власихинской. Проектная документация на этот объект разработана, получено положительное заключение экспертизы", – пояснил заместитель председателя правительства Алтайского края Евгений Дешевых.

Современная дорога до "Бирюзовой Катуни"

Вторым объектом, о котором рассказали в ходе заседания комитета СФ, стала дорога Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь, пользующаяся огромной популярностью у туристов. Эта трасса соединяет особую экономическую зону "Бирюзовая Катунь", игорную зону "Сибирская монета" и курорт Белокуриха, при этом являясь кратчайшей дорогой от аэропорта Горно-Алтайска.

Общая протяженность дороги от Алтайского до Аи составляет 35 км. По этому маршруту ходят рейсовые автобусы, соединяющие райцентр с другими населенными пунктами. В прошлом году уже привели в порядок около 20 километров трассы, в этом – еще 7,7 км. С федеральной поддержкой выполнить работы будет проще.

"Реконструкция этой автодороги даст возможность дальнейшего развития туристических маршрутов, повысит транспортную доступность туристских территорий и безопасность движения по дорогам. По сути, эта дорога будет дублером Чуйского тракта в этой части Алтайского края и Республики Алтай, который сегодня испытывает очень высокую нагрузку по интенсивности движения. Проектная документация по этому объекту также разработана, получено положительное заключение экспертизы", – добавил Евгений Дешевых.

По итогу заседания комитета члены Совета Федерации поддержали предложения Алтайского края.