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Обход Бийска за 1,9 млрд рублей планируют построить к 2026 году

Трасса предусматривает двухполосную дорогу с асфальтобетонным покрытием

15 декабря 2023, 20:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Дорогу в обход Бийска планируют построить к 2026 году, пишет портал "ДорИнфо" со ссылкой на региональный Минтранс. Стоимость проекта может составить порядка 1,9 млрд рублей.

Обход протянется от 19-го километра Чуйского тракта до 7-го километра дороги Бийск – Белокуриха. Трасса предусматривает двухполосную проезжую часть с асфальтобетонным покрытием. Также дорожники обустроят освещение, две транспортные развязки и шесть водопропускных труб.

На данный момент уже разработана необходимая проектно-сметная документация. В 2024 году ее направят на государственную экспертизу. На строительство дороги отведено 18 месяцев.

Алтайский край Дороги

Комментарии 3

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Олег

21:32:51 15-12-2023

Дороги односторонние надо строить или 4 полосы. На выборы никому не нужные больше тратится.

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Гость

22:57:01 15-12-2023

Через Бийск быстрее получается, чем по этой объездной.

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гость

09:55:52 16-12-2023

А может просто тупо взять и построить новый мост в г. Бийск? Сделать доброе дело для горожан. Город задыхается с этим мостом! Нет же придумали никому не нужный обход.

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