Обход Бийска за 1,9 млрд рублей планируют построить к 2026 году

Трасса предусматривает двухполосную дорогу с асфальтобетонным покрытием

15 декабря 2023, 20:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дорогу в обход Бийска планируют построить к 2026 году, пишет портал "ДорИнфо" со ссылкой на региональный Минтранс. Стоимость проекта может составить порядка 1,9 млрд рублей.

Обход протянется от 19-го километра Чуйского тракта до 7-го километра дороги Бийск – Белокуриха. Трасса предусматривает двухполосную проезжую часть с асфальтобетонным покрытием. Также дорожники обустроят освещение, две транспортные развязки и шесть водопропускных труб.

На данный момент уже разработана необходимая проектно-сметная документация. В 2024 году ее направят на государственную экспертизу. На строительство дороги отведено 18 месяцев.