Обход Бийска за 1,9 млрд рублей планируют построить к 2026 году
Трасса предусматривает двухполосную дорогу с асфальтобетонным покрытием
15 декабря 2023, 20:25, ИА Амител
Дорогу в обход Бийска планируют построить к 2026 году, пишет портал "ДорИнфо" со ссылкой на региональный Минтранс. Стоимость проекта может составить порядка 1,9 млрд рублей.
Обход протянется от 19-го километра Чуйского тракта до 7-го километра дороги Бийск – Белокуриха. Трасса предусматривает двухполосную проезжую часть с асфальтобетонным покрытием. Также дорожники обустроят освещение, две транспортные развязки и шесть водопропускных труб.
На данный момент уже разработана необходимая проектно-сметная документация. В 2024 году ее направят на государственную экспертизу. На строительство дороги отведено 18 месяцев.
21:32:51 15-12-2023
Дороги односторонние надо строить или 4 полосы. На выборы никому не нужные больше тратится.
22:57:01 15-12-2023
Через Бийск быстрее получается, чем по этой объездной.
09:55:52 16-12-2023
А может просто тупо взять и построить новый мост в г. Бийск? Сделать доброе дело для горожан. Город задыхается с этим мостом! Нет же придумали никому не нужный обход.