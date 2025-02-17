Обильные снегопады и понижение температуры. Барнаул ожидают погодные испытания
Поручено усилить контроль по недопущению происшествий, связанных с обрушением снега и льда
17 февраля 2025, 12:44, ИА Амител
В Барнауле на текущей неделе ожидается небольшой снег, а в выходные дни – обильные снегопады, сообщает мэрия.
"Температура воздуха составит от -3 до -12 градусов без ветровой нагрузки", – сообщил на оперативном совещании начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.
Первый замглавы города Андрей Федоров поручил комитету ЖКХ и администрациям районов усилить мониторинг работ управляющих компаний по очистке от снега и льда кровель многоквартирных домов, а также межквартальных проездов.
"Комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда поручено усилить контроль за работой организаций города по купированию рисков происшествий, связанных с обрушением снега и льда с крыш зданий", – отметили в мэрии.
13:29:55 17-02-2025
Почему НОЧЬЮ ГРОМКО ГОНЯЮТ расчищающие бульдозеры и прочие ГРОМ-машины по ул. Пролетарской (Барнаул), не дающие покоя гражданам НОЧЬЮ???? Беспредел прекращайте!
14:06:19 17-02-2025
Гость (13:29:55 17-02-2025) Почему НОЧЬЮ ГРОМКО ГОНЯЮТ расчищающие бульдозеры и прочие Г... А когда им чистить если не ночью? Можно подумать прям всю ночь стоят и под вашими окнами скребут! Лучше уж ночью чем днем на дорогах создавая и так не маленькие пробки!
16:04:20 17-02-2025
Гость (14:06:19 17-02-2025) А когда им чистить если не ночью? Можно подумать прям всю но...
Да, всю ночь стоят трактора с включёнными двигателями (район М.Горького, Пушкина, Комсомольский). Гнездо у них там что ли?
Спать невозможно. Днём другие трактора приезжают (привет, Отмашкин!).
Беспредел какой-то..
14:12:53 17-02-2025
Гость (13:29:55 17-02-2025) Почему НОЧЬЮ ГРОМКО ГОНЯЮТ расчищающие бульдозеры и прочие Г... Беруши себе купите и спите в тишине.
А дорожникам чистящим улицы - огромное спасибо.
15:50:12 17-02-2025
Особенно межквартальных!!! Если основные магистрали чистят, придворовые территории и дворы управляющие компании чистят, то межквартальные территории и между домов вообще ничего не почищено!!!!
08:22:33 18-02-2025
Пенсионный фонд заныл? После обеда выспитесь. Накатаетесь по поликлинникам с утра, потом и спите!