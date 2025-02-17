Поручено усилить контроль по недопущению происшествий, связанных с обрушением снега и льда

17 февраля 2025, 12:44, ИА Амител

Снегопад в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на текущей неделе ожидается небольшой снег, а в выходные дни – обильные снегопады, сообщает мэрия.

"Температура воздуха составит от -3 до -12 градусов без ветровой нагрузки", – сообщил на оперативном совещании начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.

Первый замглавы города Андрей Федоров поручил комитету ЖКХ и администрациям районов усилить мониторинг работ управляющих компаний по очистке от снега и льда кровель многоквартирных домов, а также межквартальных проездов.