НОВОСТИОбщество

Обильные снегопады и понижение температуры. Барнаул ожидают погодные испытания

Поручено усилить контроль по недопущению происшествий, связанных с обрушением снега и льда

17 февраля 2025, 12:44, ИА Амител

Снегопад в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Снегопад в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на текущей неделе ожидается небольшой снег, а в выходные дни – обильные снегопады, сообщает мэрия.

"Температура воздуха составит от -3 до -12 градусов без ветровой нагрузки", – сообщил на оперативном совещании начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.

Первый замглавы города Андрей Федоров поручил комитету ЖКХ и администрациям районов усилить мониторинг работ управляющих компаний по очистке от снега и льда кровель многоквартирных домов, а также межквартальных проездов.

"Комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда поручено усилить контроль за работой организаций города по купированию рисков происшествий, связанных с обрушением снега и льда с крыш зданий", – отметили в мэрии.

Ледоход на Оби / Фото: Екатерина Смолихина / из архива amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Погода

Комментарии 6

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Гость

13:29:55 17-02-2025

Почему НОЧЬЮ ГРОМКО ГОНЯЮТ расчищающие бульдозеры и прочие ГРОМ-машины по ул. Пролетарской (Барнаул), не дающие покоя гражданам НОЧЬЮ???? Беспредел прекращайте!

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Гость

14:06:19 17-02-2025

Гость (13:29:55 17-02-2025) Почему НОЧЬЮ ГРОМКО ГОНЯЮТ расчищающие бульдозеры и прочие Г... А когда им чистить если не ночью? Можно подумать прям всю ночь стоят и под вашими окнами скребут! Лучше уж ночью чем днем на дорогах создавая и так не маленькие пробки!

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Иван Иваныч

16:04:20 17-02-2025

Гость (14:06:19 17-02-2025) А когда им чистить если не ночью? Можно подумать прям всю но...
Да, всю ночь стоят трактора с включёнными двигателями (район М.Горького, Пушкина, Комсомольский). Гнездо у них там что ли?
Спать невозможно. Днём другие трактора приезжают (привет, Отмашкин!).
Беспредел какой-то..

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Гость

14:12:53 17-02-2025

Гость (13:29:55 17-02-2025) Почему НОЧЬЮ ГРОМКО ГОНЯЮТ расчищающие бульдозеры и прочие Г... Беруши себе купите и спите в тишине.
А дорожникам чистящим улицы - огромное спасибо.

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гость

15:50:12 17-02-2025

Особенно межквартальных!!! Если основные магистрали чистят, придворовые территории и дворы управляющие компании чистят, то межквартальные территории и между домов вообще ничего не почищено!!!!

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Гость

08:22:33 18-02-2025

Пенсионный фонд заныл? После обеда выспитесь. Накатаетесь по поликлинникам с утра, потом и спите!

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