Обиженный на возлюбленную житель Бийска сдал со съемной квартиры бытовую технику
За это он попал под уголовную статью
13 января 2025, 11:00, ИА Амител
32-летний житель Бийска поругался с гражданской женой, ушел из дома и снял квартиру на несколько дней. Когда у мужчины закончились деньги, он сдал технику из съемного жилья, после чего попал под уголовную статью. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Пропажу собственница обнаружила на следующий день и тут же обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, и ранее судимый бийчанин во всем сознался. Однако вернуть хозяйке удалось только варочную панель: микроволновка и телевизор успели обрести новых хозяев.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – заключили в МВД.
17:42:20 13-01-2025
вон пусть лучше к моим соседям нищебродам зайдет и сдаст барабанную установку их сына
19:24:35 13-01-2025
Коля (17:42:20 13-01-2025) вон пусть лучше к моим соседям нищебродам зайдет и сдаст бар...
Заполонившее город селючье просто не понимает и не хочет понять, что своим диким ором, вонью, грязью и беспорядком они отравляют жизнь окружающим. Вернитесь назад в свои Козлухи и Козельски!