Обиженный на возлюбленную житель Бийска сдал со съемной квартиры бытовую технику

За это он попал под уголовную статью

13 января 2025, 11:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

32-летний житель Бийска поругался с гражданской женой, ушел из дома и снял квартиру на несколько дней. Когда у мужчины закончились деньги, он сдал технику из съемного жилья, после чего попал под уголовную статью. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пропажу собственница обнаружила на следующий день и тут же обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, и ранее судимый бийчанин во всем сознался. Однако вернуть хозяйке удалось только варочную панель: микроволновка и телевизор успели обрести новых хозяев.