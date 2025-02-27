Обладателя "Оскара" Джина Хэкмена, его жену и собаку нашли мертвыми
Полиция не подтвердила возможность насильственной смерти
27 февраля 2025, 18:35, ИА Амител
Известный американский актер и писатель Джин Хэкмен, двукратный лауреат премий "Оскар" и BAFTA, ушел из жизни в возрасте 95 лет. Вместе с ним была найдена мертвой его жена Бетси Аракава, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Santa Fe New Mexican.
Тела супругов обнаружили вечером в их доме в Санта-Фе. Также мертвой была найдена их собака.
"В полиции не назвали точную причину смерти актера и его жены, отметив при этом, что насильственный характер смерти отсутствует", – передает агентство.
Джин Хэкмен прославился ролями в фильмах "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Семейка Тененбаум" и "Сердцеедки".
19:28:24 27-02-2025
Не верю я тамошней полиции.
22:21:59 27-02-2025
Собаку жалко.
10:35:07 28-02-2025
и жили они долго и счастливо! и умерли в один день! с собакой...