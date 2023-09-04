Геомагнитные возмущения начались еще в субботу

04 сентября 2023, 12:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На Землю обрушилась мощная магнитная буря. Об этом пишет портал "Инволта" со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЭ. Сообщается, что геомагнитные возмущения вызваны огромным облаком плазмы, которое выпустило Солнце.

Рассказываем, насколько мощная магнитная буря бушует на Земле, как она на нас повлияет и когда закончится.

1 Что за магнитная буря обрушилась на Землю 4 сентября? Геомагнитная активность усилилась еще в субботу, 2 сентября. Причина – в большом облаке плазмы, выпущенным Солнцем. Своим краем оно коснулось нашей планеты, вызвав возмущения в магнитосфере. Сама же магнитная буря началась утром 4 сентября, сообщают специалисты. "Событие обращает на себя внимание, поскольку представляет собой первую бурю после почти месячного перерыва, а, кроме того, является весьма длительным – продолжается более суток. Можно отметить, что последний раз магнитная буря наблюдалась 5 августа", – передает "Инволта" сообщение лаборатории.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 4 сентября? На самом деле, магнитная буря оказалось не очень мощной. Сообщается, что уровень солнечной активности поднялся в последние дни с желтого до оранжевого. Но Земле повезло, утверждают специалисты: эффект магнитной бури мог быть намного мощнее.

3 Когда закончится магнитная буря? Буря будет очень короткой. По сообщениям ученых, эффект солнечного облака плазмы начнет стихать уже к обеду 4 сентября. Так что долго страдать метеозависимым людям не придется.