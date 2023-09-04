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Облако плазмы. Что за магнитная буря накрыла Землю 4 сентября и когда она закончится?

Геомагнитные возмущения начались еще в субботу

04 сентября 2023, 12:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На Землю обрушилась мощная магнитная буря. Об этом пишет портал "Инволта" со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЭ. Сообщается, что геомагнитные возмущения вызваны огромным облаком плазмы, которое выпустило Солнце.

Рассказываем, насколько мощная магнитная буря бушует на Земле, как она на нас повлияет и когда закончится.

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Что за магнитная буря обрушилась на Землю 4 сентября?

Геомагнитная активность усилилась еще в субботу, 2 сентября. Причина – в большом облаке плазмы, выпущенным Солнцем. Своим краем оно коснулось нашей планеты, вызвав возмущения в магнитосфере.
Сама же магнитная буря началась утром 4 сентября, сообщают специалисты.

"Событие обращает на себя внимание, поскольку представляет собой первую бурю после почти месячного перерыва, а, кроме того, является весьма длительным – продолжается более суток. Можно отметить, что последний раз магнитная буря наблюдалась 5 августа", – передает "Инволта" сообщение лаборатории.

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Насколько мощной будет магнитная буря 4 сентября?

На самом деле, магнитная буря оказалось не очень мощной. Сообщается, что уровень солнечной активности поднялся в последние дни с желтого до оранжевого. Но Земле повезло, утверждают специалисты: эффект магнитной бури мог быть намного мощнее.
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Когда закончится магнитная буря?

Буря будет очень короткой. По сообщениям ученых, эффект солнечного облака плазмы начнет стихать уже к обеду 4 сентября. Так что долго страдать метеозависимым людям не придется.
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Как магнитная буря 4 сентября на нас повлияет и как ее пережить?

Влияние магнитных бурь на человека – вещь не доказанная. У этой теории есть как сторонники, так и противники. Метеозависимые люди утверждают, что ощущают на себе воздействие геомагнитных возмущений. Они жалуются на слабость, головокружение, мигрень и повышенное давление.
При этом медики ограничиваются общими советами на случай магнитных бурь: пить достаточно воды, побольше двигаться и не злоупотреблять алкоголем.
Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
магнитные бури

Комментарии 2

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Гость

12:15:46 04-09-2023

никто и не заметил! может хватить пугать магнитными бурями!!!

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Гость

12:50:56 04-09-2023

Хорошо что сообщили,будем знать.Не зря астрономам деньги плотют.

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