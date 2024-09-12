Облако солнечной плазмы ударит по Земле в четверг

Вероятность этого составляет 99,9%

12 сентября 2024, 07:58, ИА Амител

Яркое солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/666954

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в четверг вечером с вероятностью 99,9% Земли достигнет облако солнечной плазмы.

"Поступили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, который все же с вероятностью 99,9% на этот раз ударит по планете. Расчеты показывают приход солнечного вещества завтра около 22 часов по московскому времени", – сообщает РИА Новости.

Ученые подчеркнули, что используемые модели на этот раз почти не допускают ошибки. В РАН оценили силу ожидаемой магнитной бури как умеренную.

Также модели лаборатории говорят о высокой вероятности северного сияния в средних широтах.

Если первый удар придется на интервал времени между 19 и 22 часами по Москве, специалисты советуют попробовать взглянуть на небо.