Не успела закончиться одна магнитная буря, как ученые прогнозируют вторую

11 сентября 2024, 11:52, ИА Амител

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Магнитной бурей, которая бушует на Земле 11 сентября, дело не ограничится. По данным ученых, очередной геоудар накроет планету уже на следующий день, 12 сентября. Вторая буря может быть не менее мощной, чем первая.

О том, что известно о грядущей магнитной буре, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 11 сентября 2024 года на Земле бушует магнитная буря? Да. По данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , магнитная буря, начавшаяся 10 сентября, продолжается и сегодня. Впрочем, ее мощность уже снижается. Ожидается, что уже к полудню по московскому времени магнитосфера Земли успокоится. Но ненадолго.

2 Будет ли магнитная буря 12 сентября 2024 года? Судя по прогнозу Лаборатории, да. Вернее, 12 сентября магнитная буря лишь начнется, а основной геоудар придется уже на 13 сентября 2024 года. Ожидается, что после 23:00 по московскому времени 12 сентября мощность магнитных возмущений достигнет 5 баллов. Это уровень G1, обозначающий слабую бурю.

3 Какой мощности магнитная буря достигнет 13 сентября 2024 года? Ночью 13 сентября магнитная буря усилится до 6 баллов. Это уже уровень G2, обозначающий среднюю бурю. Несколько часов уровень геомагнитной угрозы будет стабильно держаться в "красной" зоне.

4 Какова вероятность, что Землю накроет сильный геомагнитный шторм? Вероятность геомагнитного шторма 12 сентября невелика – 15%. А вот шанс, что сильная магнитная буря произойдет 13 сентября, составляет 35%. Это очень серьезный показатель.

5 Почему в последние дни Землю атакуют магнитные бури? Из публикации Лаборатории солнечной астрономии следует , что всему виной гигантские выбросы плазмы, которые произошли на Солнце несколько дней назад. Ученые рассказали, что движущаяся к Земле солнечная масса имела необычную двойную форму – состоит из двух облаков, следующих рядом друг с другом.

6 Когда магнитные бури закончатся и все успокоится? Точной информации пока нет. По предварительному прогнозу, магнитосфера Земли должна прийти в стабильное состояние не раньше 14 сентября 2024 года.