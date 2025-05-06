По предварительным данным, пострадавших в ходе происшествия нет

06 мая 2025, 07:25, ИА Амител

Последствия атаки беспилотников на Москву 6 мая / Фото: Baza

В ночь на 6 мая Москву попытались атаковать 19 беспилотников ВСУ. Многоэтажку на Каширском шоссе повредили обломки дрона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий", – написал глава города.

В аэропортах столицы – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском – ввели ограничения на полеты. По данным Росавиации, с 00:57 по местному времени воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.

Как сообщает Shot, обломки одного из уничтоженных БПЛА упали на многоэтажку на Каширском шоссе. Осколки разбили витрину цветочного магазина и несколько стекол в доме. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Московскую область в ночь на 5 мая. Силы ПВО отразили атаку дронов в Подольске. В ходе происшествия никто не пострадал.