Обломки повредили жилой дом. Что известно об атаке беспилотников на Москву 6 мая
По предварительным данным, пострадавших в ходе происшествия нет
06 мая 2025, 07:25, ИА Амител
В ночь на 6 мая Москву попытались атаковать 19 беспилотников ВСУ. Многоэтажку на Каширском шоссе повредили обломки дрона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий", – написал глава города.
В аэропортах столицы – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском – ввели ограничения на полеты. По данным Росавиации, с 00:57 по местному времени воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.
Как сообщает Shot, обломки одного из уничтоженных БПЛА упали на многоэтажку на Каширском шоссе. Осколки разбили витрину цветочного магазина и несколько стекол в доме. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали Московскую область в ночь на 5 мая. Силы ПВО отразили атаку дронов в Подольске. В ходе происшествия никто не пострадал.
07:40:55 06-05-2025
Проишествие?! А мы думали террористический акт.
08:10:26 06-05-2025
Олег (07:40:55 06-05-2025) Проишествие?! А мы думали террористический акт.... А кто-то думает война.
08:20:53 06-05-2025
А вот интересно, почему в Киеве, Львове и многих других городах не вводят ограничения в аэропортах? Почему до сих пор стоят целыми железнодорожные мосты, тоннели, ведущие в Европу? Почему функционируют порты?
08:57:12 06-05-2025
Гость (08:20:53 06-05-2025) А вот интересно, почему в Киеве, Львове и многих других горо... Странные вопросы. Если разрушить туннели и мосты, то как они воевать будут без европейских поставок техники и боеприпасов? А если в европу не поставлять газ и другое стратегическое сырье, то как европейцы будут производить эти самые боеприпасы?
09:35:24 06-05-2025
Гость (08:20:53 06-05-2025) А вот интересно, почему в Киеве, Львове и многих других горо... почему в Киеве, Львове и многих других городах не вводят ограничения в аэропортах? --- ну только 2 варианта, первый - потому что наши добрые, а второй - потому что не могут
18:27:27 06-05-2025
Гость (08:20:53 06-05-2025) А вот интересно, почему в Киеве, Львове и многих других горо... А на флайрадере гляньте, над руиной гражданская авиация не летает
09:09:00 06-05-2025
не, можно конечно еще какие-нибудь красные линии начертить, или очередной жест доброй воли организовать, или дорогими ракетами по копеечным трансформаторам ударить, но почему-то кажется, что понимают они только через силу.
есть такая штука - кукуЕвская плотина называется.
знающие люди говорят, что разом все вопросы закрыть можно - отбить тягу к евроинтеграции, вступлению в нато и хахлятскому двурушничеству.
09:25:04 06-05-2025
Гнездо этих птичек нужно "разорять".