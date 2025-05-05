По предварительным данным, разрушений и пострадавших в ходе происшествия нет

05 мая 2025, 08:10, ИА Амител

Фото: Tobias Rademacher / unsplash.com

В ночь на 5 мая российские силы ПВО отразили атаку четырех украинских беспилотников в подмосковном Подольске. Они летели на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – написал глава города.

В Росавиации также сообщили о введении плана "Ковер" в московском аэропорту Домодедово, который находится в 50 км от Подольска. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 02:38 мск введены на работу аэропорта Домодедово", – написал представитель ведомства Артем Кореняко.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В Росавиации также предупредили о фейках, связанных с ограничениями в работе московского аэропорта Внуково. Отмечается, что подобные сообщения, распространяемые рядом Telegram-каналов, не соответствуют действительности. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее не менее пяти взрывов прогремели над городом Каменским-Шахтинским Ростовской области. По предварительной информации, регион атаковали беспилотники ВСУ.