Обломок космической ракеты упал на территорию, где живёт Агафья Лыкова

Сейчас на месте работают специалисты

14 марта 2023, 13:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Обломок космической ракеты упал на территорию, где живёт отшельница Агафья Лыкова, сообщает телеграм-канал "Сибирьмедиа".

Через заповедник Хакасский проходит траектория падения ступеней запускаемых с Байконура ракет. Женщину всегда предупреждают о скором запуске и предлагают временно эвакуироваться.

Сейчас на месте работают специалисты, которые вывозят упавшие обломки.

Ракету с Байконура запускали 13 марта в 06:13 по барнаульскому времени. После этого в небе над городом сняли необычный узор.