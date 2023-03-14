Обломок космической ракеты упал на территорию, где живёт Агафья Лыкова
Сейчас на месте работают специалисты
14 марта 2023, 13:45, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube
Обломок космической ракеты упал на территорию, где живёт отшельница Агафья Лыкова, сообщает телеграм-канал "Сибирьмедиа".
Через заповедник Хакасский проходит траектория падения ступеней запускаемых с Байконура ракет. Женщину всегда предупреждают о скором запуске и предлагают временно эвакуироваться.
Сейчас на месте работают специалисты, которые вывозят упавшие обломки.
Ракету с Байконура запускали 13 марта в 06:13 по барнаульскому времени. После этого в небе над городом сняли необычный узор.
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