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Обломок космической ракеты упал на территорию, где живёт Агафья Лыкова

Сейчас на месте работают специалисты

14 марта 2023, 13:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Обломок космической ракеты упал на территорию, где живёт отшельница Агафья Лыкова, сообщает телеграм-канал "Сибирьмедиа"

Через заповедник Хакасский проходит траектория падения ступеней запускаемых с Байконура ракет. Женщину всегда предупреждают о скором запуске и предлагают временно эвакуироваться. 

Сейчас на месте работают специалисты, которые вывозят упавшие обломки. 

Ракету с Байконура запускали 13 марта в 06:13 по барнаульскому времени. После этого в небе над городом сняли необычный узор.

Комментарии 4

  • Здравствуй гептил! Прощай бабка!
    14 марта, Гость   Ответить
  • " Но даже в мой , дремучий лес, кривой тропой, пришел прогресс... "
    14 марта, Гость   Ответить
  • При чëм тут барнаульское время, если бабуля живёт в Хакасии?
    14 марта, Гость   Ответить
  • А между тем журналист Песков в своих статьях "Таёжный тупик",опубликованных в "Комсомольской Правде" отметил что глава семейства Карп Лыков ещё тогда присмотрел, что иногда на небе звёзда быстро движется и принял это как дело человеческих рук.А про прозрачные полиэтиленовые плёнки сказал:"Ишь ты,стекло, а мнётся )
    14 марта, Гость   Ответить
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