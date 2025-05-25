Обмен пленными между РФ и Украиной по формуле тысяча на тысячу завершен

В Россию вернули еще 303 военнослужащих

25 мая 2025, 16:20, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Москва и Киев завершили обмен пленными по формуле тысяча на тысячу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле тысяча на тысячу человек", – отметили в ведомстве.

В Россию вернули еще 303 военнослужащих Вооруженных сил РФ. Взамен Украине передали столько же пленных ВСУ. Сейчас бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.