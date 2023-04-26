Обновили на 95%. Томенко рассказал, как развивают пригородные ж/д перевозки на Алтае
В этом году объём субсидий на льготные тарифы из бюджета Алтайского края увеличат с 400 до 520 млн рублей
26 апреля 2023, 16:56, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как в регионе занимаются модернизацией пригородного железнодорожного сообщения. В своём Telegram-канале он заявил, что за последние три года парк "Алтай-Пригорода" удалось обновить на 95%.
Как отметил глава региона, лишь в прошлом году на покупку 60 новых вагонов потратили почти 2 млрд рублей. Кроме того, закупаются электропоезда, каждый из которых стоит почти 500 млн рублей – в этом году в край их поступит ещё два.
"Такие вложения позволяют нам развивать маршруты. Например, в конце прошлого годы мы запустили скорый поезд Барнаул – Славгород. Вижу, что он уже пользуется популярностью, думаю, летом пассажиропоток увеличится ещё", – подчеркнул Томенко.
Кроме того, в этом году увеличат с 400 до 520 млн рублей объём субсидий из бюджета Алтайского края, которые позволят сохранить тарифы для всех льготников – ветеранов, школьников и студентов. Губернатор считает, что в регионе необходимо сохранять все меры поддержки, чтобы поездки по железной дороге оставались доступными и удобными для всех.
20:22:06 26-04-2023
Новость из серии "один врал, а другой не разобрал". Парк электричек, конечно же, обновился на указанную цифру, но совсем не за три года. За три-четыре десятилетия, это будет вернее. А что касаемо тарифов, так они много ниже у соседей, в Новосибирской области. Хотя повышение идёт и у нас, и у них. К примеру, в позапрошлом году доехать до Новосибирска стоил 250 рублей, теперь же почти 300. А вот когда битком набитые электрички освобождались на "Лестнице" и десятки тысяч людей поутру спешили на заводы, тогда пригородные поезда были очень доходны и тарифы не росли ежегодно. И не похвалялся попусту никто.