Обновили на 95%. Томенко рассказал, как развивают пригородные ж/д перевозки на Алтае

В этом году объём субсидий на льготные тарифы из бюджета Алтайского края увеличат с 400 до 520 млн рублей

26 апреля 2023, 16:56, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатор Алтайского края Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как в регионе занимаются модернизацией пригородного железнодорожного сообщения. В своём Telegram-канале он заявил, что за последние три года парк "Алтай-Пригорода" удалось обновить на 95%.

Как отметил глава региона, лишь в прошлом году на покупку 60 новых вагонов потратили почти 2 млрд рублей. Кроме того, закупаются электропоезда, каждый из которых стоит почти 500 млн рублей – в этом году в край их поступит ещё два.

"Такие вложения позволяют нам развивать маршруты. Например, в конце прошлого годы мы запустили скорый поезд Барнаул – Славгород. Вижу, что он уже пользуется популярностью, думаю, летом пассажиропоток увеличится ещё", – подчеркнул Томенко.

Кроме того, в этом году увеличат с 400 до 520 млн рублей объём субсидий из бюджета Алтайского края, которые позволят сохранить тарифы для всех льготников – ветеранов, школьников и студентов. Губернатор считает, что в регионе необходимо сохранять все меры поддержки, чтобы поездки по железной дороге оставались доступными и удобными для всех.